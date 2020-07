Aggressioni orso: verso l’uso dello spray al peperoncino

C’è il via libera allo spray al peperoncino contro l’orso? Sembrerebbe di si.

Lorenzo Ossanna (nella foto) ha chiesto se il ministero dell’ambiente ha risposto alle richieste avanzate negli ultimi anni perché per difendersi dalle aggressioni dell’orso si possa utilizzare lo spray al peperoncino, vietato in Italia fino al 2017, e chiede se la Provincia possa rendere disponibile questo prodotto a tutti coloro, residenti e non, che vogliono tutelarsi da eventuali attacchi del plantigrado.

L’assessore Zanotelli ha risposto che a fronte del no dell’allora ministro degli Interni Minniti, la Pat continua a ritenere lo spray non letale per gli orsi e capace di dissuaderli in caso di atteggiamenti aggressivi.

C’è stato un incontro con la Questura, ha ricordato l’assessora, perché questo strumento venga dato in dotazione ai forestali. A fronte recenti avvenimenti la Giunta sottolinea la necessità dell’uso dello spray.

Soddisfatto il consigliere che ha rilevato che il problema si sta facendo sempre più grave e quindi la dotazione dello spray è importante.

