Questo dolcissimo cane ogni giorno aiuta i bambini ad attraversare la strada in sicurezza

Nella città di Batumi, in Georgia, un cane di nome Kupata è diventato una vera star e ora la sua storia sta facendo il giro del web.

Questo cucciolone bianco e nero, infatti, ogni giorno aiuta i bambini ad attraversare la strada in sicurezza, fermando il traffico come un vero e proprio vigile urbano.

Come mostra questo video, Kupata si lancia in mezzo alla strada abbaiando e intimando così agli automobilisti di fermarsi per consentire così a una scolaresca di attraversare sulle strisce pedonali in totale sicurezza.

Secondo quanto riportato da alcuni testimoni, Kupata svolgerebbe questa sua utilissima azione ogni giorno: “Si arrabbia quando le macchine non si fermano – ha raccontato un residente a The Dodo – prende il suo lavoro molto seriamente. A volte aspetta i bambini per un’ora, per essere certo che siano al sicuro al parco e quando attraversano la strada”.

Kupata è un cane randagio ma alcuni residenti tempo fa hanno iniziato a prendersi cura di lui, dandogli da mangiare e coccolandolo. Sembra quasi che lui, con questo servizio di controllo del traffico, voglia in qualche modo ringraziare e proteggere la comunità che lo ha adottato.

Ormai è diventato l’idolo dei bambini e della sua storia ne hanno parlato anche giornali e tv locali: sulla parete di un edificio di Batumi gli è stato addirittura dedicato un murales, mentre qualcuno ha aperto un profilo Instagram dedicato a lui, con foto e testimonianze del suo lavoro come “crossing guard”, ossia come vigile urbano che controlla l’attraversamento pedonale.

