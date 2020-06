Movida Trento, la sofferenza dei cittadini continua

Della deriva morale post-Covid avevamo già scritto, non possiamo però esimerci dallo stigmatizzare certi comportamenti anche alla luce delle numerose lettere di residenti nelle zone della Movida, che sempre consideriamo con attenzione e rispetto.

Qui ne pubblichiamo un’ennesima, per evitare che non si abbassi l’attenzione sul problema e soprattutto non divenga un costume accettato come consuetudine alla quale non ci si può fare fronte.

Prepotenze, ingiustizie e vessazioni sono subite da cittadini le cui istanze sono spesso inascoltate. Questo quotidiano è e sarà sempre il loro portavoce.

“Risiedo in quello che è diventato il cuore della Movida Trentina, ovvero la zona antistante vicolo S.Maria Maddalena. La situazione insostenibile che si è venuta creare da qualche anno a questa parte sta penalizzando in modo pesante la vita della mia famiglia e quelle degli altri residenti, con cui abbiamo creato un gruppo per cercare di rendere maggiormente visibile alle autorità il nostro problema.

Così, già nel 2018 abbiamo inviato un esposto alle autorità con trentasette firme di residenti e commercianti della zona, esposto in cui lamentavamo la costante situazione di disturbo della quiete pubblica, nonché un forte incremento dello spaccio e del vandalismo in una zona che durante il giorno è una delle più tranquille della città per poi trasformarsi in una sorta di “Hell’s Kitchen” nelle ore serali e notturne.

Con la ripresa della vita sociale post-Covid, ovvero dalla metà di maggio, la situazione è nuovamente precipitata, tanto che a tutt’oggi ho chiamato circa una quindicina di volte le Forze dell’Ordine tra le undici e mezza e mezzanotte. Mi viene come sempre risposto che appena una pattuglia si libera arriveranno ma la maggior parte delle volte, a parte un fugace controllo, il problema resta.

Ho figli piccoli, il rumore non permette di dormire, e la zona sta diventando insicura per l’assembramento di persone spesso e volentieri alterate da alcool o altro.

Questo comporta un lerciume dato da bisogni corporali, vetri rotti, scritte sui muri e cartacce che ogni mattina siamo costretti ad aggirare uscendo da casa per andare al lavoro.

Di più, in questi anni come residenti abbiamo dovuto assistere ad una serie di flash mob autogestiti, quali dei veri e propri concerti con mescita di bevande, eventi che vengono pubblicizzati mediante affissione di manifestini per il centro storico allo scopo di raccogliere più persone possibili.

Questi manifestini spesso contengono messaggi che già premettono l’intenzione di creare disturbo con festeggiamenti senza freni. Non è possibile infatti che vengano autorizzati eventi che nella loro pubblicità conchiudano con la frase “No nazi, No spie, No cacacazzi”, dopo aver informato che saranno presenti ben due D.J., e gli alcolici saranno a disposizione previo contributo dei partecipanti, contributi che è difficile pensare siano contabilizzati quali incassi regolari, e infine la rassicurazione che la festa andrà avanti a oltranza.

Se l’atteggiamento delle autorità è quello di sperare che non si arrivi alla rissa o all’accoltellamento e per il resto basta chiudere un occhio, vorrei che vedessero quello che succede nelle case dei residenti, la notte, quando gli schiamazzi raggiungono l’apice.

Nei vari confronti con gli altri residenti non sono l’unico a dover consolare una moglie in preda alle lacrime per l’impossibilità di dormire, e con il pensiero di affrontare una giornata lavorativa già stanchi. Per non parlare dei figli piccoli.

Da cittadino inoltre non posso esimermi dal denunciare la grave situazione in ordine all’igiene degli spazi antistanti all’ingresso del Conservatorio Musicale e soprattutto della Scuola d’Infanzia Tambosi. Studenti e bambini si trovano spesso a dover entrare nelle aule passando attraverso a un tappeto di cocci o bottiglie abbandonate, e laghi di urina o vomito. Tutte queste realtà le abbiamo documentate fotograficamente.

Di fronte ad una tale intollerabile situazione, premesso che la socializzazione tra le persone è fondamentale e deve potersi esprimere, ma con comportamenti civili e secondo le regole del convivere, quali residenti auspichiamo che i locali che agevolano questo tipo di assembramenti abbiano un orario ridotto alla mezzanotte per consentirci le necessarie ore di sonno.

Questi esercenti sono di fatto responsabili dei comportamenti antistanti i loro locali, e non è possibile assistere a situazioni nelle quali gli addetti alla sicurezza, assunti si spera per ammortizzare gli schiamazzi e negare da bere a chi è visibilmente alterato, siano addirittura impiegati per regolare gli ingressi di chi entra per servirsi da bere, creando quindi un incremento dell’assembramento che forse sarebbe minore se molti clienti restassero all’interno.

Sarebbe altresì auspicabile che il Comune possa prevedere, in un tavolo di lavoro con le associazioni studentesche o giovanili, degli spazi idonei per consentire loro di effettuare la prosecuzione delle socialità notturne lontane da luoghi residenziali.”