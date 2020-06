«Estate in sicurezza»: ecco le regole d’oro della Polizia Postale per affittare una casa vacanza

Continua la collaborazione tra Polizia Postale e delle Comunicazioni, Unione Nazionale Consumatori e Subito, che scendono in campo per informare i cittadini e offrire strumenti concreti in grado di sviluppare comportamenti virtuosi sul web.

Dopo il difficile periodo di lockdown la voglia di vacanza si fa sentire, allo stesso tempo è forte il bisogno di organizzare un’estate sicura, in primis dal punto di vista della salute. Ecco allora che la casa vacanza, indipendente e facilmente raggiungibile con mezzi propri, diventa un’alternativa valida per molti.

Questa tendenza riaccende l’attenzione sull’importanza di agire in sicurezza sul web, fin dal momento della ricerca e prenotazione, per garantirsi un’estate serena e sicura da tutti i punti di vista.

Tematica cara a Polizia Postale e delle Comunicazioni, UNC -Unione Nazionale Consumatori – e Subito, che rinnovano anche quest’anno la collaborazione e l’impegno verso i consumatori, offrendo un supporto concreto per scegliere la propria casa vacanza in sicurezza con poche e semplici regole da applicare in fase di ricerca e prenotazione dell’alloggio prescelto.

Al riguardo, il Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Trentino Alto Adige di Trento, Vice Questore della Polizia di Stato Alberto Di Cuffa, invita l’utenza a diffidare di offerte particolarmente vantaggiose: “diverse sono le segnalazioni che spesso riceviamo da persone che intendono visitare la nostra Regione con le quali ci informano di tentativi di “phishing” o altri simili espedienti attuati mediante l’utilizzo della rete e dei social networks. Al riguardo, nel raccomandare sempre la massima cautela nei confronti di offerte palesemente troppo convenienti e/o, comunque, non adeguatamente verificate, qualora ci si accorga di essere vittime di raggiri, è molto importante procedere con una tempestiva denuncia dell’accaduto”.

Gli uffici della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Trento sono ubicati in via Clementino Vannetti nr. 15 ed eventuali informazioni telefoniche potranno essere richieste al numero 0461-232462 oppure inoltrate tramite e-mail indirizzata a: compartimento.polposta.tn@pecps.poliziadistato.it

La Polizia Postale e delle Comunicazioni ogni giorno assiste i cittadini sulla sicurezza in rete, aiutandoli ad individuare e limitare possibili rischi. L’utilizzo del web per la ricerca delle proprie vacanze è ormai una realtà consolidata e una grande opportunità, per questo Polizia Postale vuole essere accanto ai cittadini con un’azione congiunta con chi tutela gli interessi dei consumatori e con il marketplace leader in Italia, proprio in questo momento di picco delle prenotazioni in vista della stagione estiva.

Ed ecco la guida di 8 regole per programmare e vivere una vacanza in sicurezza realizzata da Polizia Postale e delle Comunicazioni, Unione Nazionale Consumatori e Subito:

1. IMMAGINI REALISTICHE, COMPLETE E NON TROPPO PATINATE per verificare la coerenza e veridicità tra immagini e case, utilizzare un motore di ricerca web di immagini su cui caricare le foto presenti nell’annuncio e controllare che non si tratti di foto da repertorio ma di scatti di una casa reale;

2. DESCRIZIONE COMPLETA E DETTAGLIATA DELL’IMMOBILE per capire se l’immobile e la zona (distanza dal mare, posizione centrale…) corrispondono alla descrizione fatta nell’annuncio, cercare la strada indicata sulle mappe disponibili nel web e, una volta trovato il luogo esatto, visualizzarlo tramite satellite;

3. CONTATTARE L’INSERZIONISTA VIA CHAT Per conferme ulteriori, prendere contatto con l’inserzionista tramite la chat della piattaforma, chiedere informazioni e foto aggiuntive sull’immobile e approfondire con una chiacchierata chiedendo il numero di telefono, possibilmente fisso

4. PREZZO DELL’IMMOBILE ADEGUATO per capire se un prezzo è alto, basso o adeguato è opportuno fare una ricerca sulla zona tramite la piattaforma in cui è presente l’annuncio, utilizzando anche un motore di ricerca e controllando se il prezzo non è troppo basso e quindi effettivamente in linea con la località e la struttura della casa;

5. INCONTRO CON L’INSERZIONISTA per verificare che tutto sia regolare, incontrare ove possibile l’inserzionista per una visita della casa e per consegnare l’importo dovuto di persona;

6. RICHIESTA E VALORE CAPARRA la richiesta di una caparra è legittima, purché non superiore al 20% del totale;

7. DOCUMENTI DI IDENTITÀ non inviare documenti personali: carta d’identità, patente o passaporto non devono mai essere condivisi in quanto potrebbero essere utilizzati per fini poco leciti;

8. PAGAMENTI effettuare pagamenti solo su IBAN o tramite metodi di pagamento tracciato, l’IBAN bancario deve essere riconducibile a un conto corrente italiano che è possibile verificare tramite strumenti come IBAN calculator;