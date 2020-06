Domani in aula la mozione di sfiducia a Kaswalder e la legge per le chiusure domenicali e festive dei negozi

Seguirà un dibattito senza votazioni sulla relazione presentata dal Difensore civico in merito all’attività svolta lo scorso anno da quest’ufficio incardinato presso il Consiglio provinciale.

Subito dopo è in programma la nomina di un consigliere che dovrà sostituire Alex Marini nell’Assemblea del Forum trentino per la pace e i diritti umani, organismo da cui l’esponente del gruppo Misto si era dimesso alcuni giorni fa.

A proporre quale esponente di opposizione prenderà il suo posto dovranno essere le minoranze.

Già domani e giovedì 2 luglio il Consiglio sarà però soprattutto impegnato ad esaminare il disegno di legge 58 proposto dalla Giunta con l’assessore Roberto Failoni, che detta una nuova disciplina delle aperture e delle chiusure delle attività commerciali al dettaglio nei giorni domenicali e festivi.

Il provvedimento, per il quale l’esecutivo aveva ottenuto dai capigruppo la procedura d’urgenza, è stato già approvato la settimana scorsa dalla Seconda Commissione con l’astensione delle minoranze.

A riguardo della mozione di sfiducia il presidente del consiglio provinciale ha dichiarato: «Nel mio ruolo di presidente del Consiglio provinciale non sono animato da alcun intento di favorire le istanze della maggioranza politica, né di conculcare i diritti delle minoranze, di cui ho fatto parte in passato e di cui conosco le legittime necessità.

Il presidente applica le regole, che sono consacrate anzitutto nel regolamento interno dell’assemblea legislativa. L’ho fatto anche in relazione alle sedute d’aula del 20 e 21 luglio prossimi, con questi passaggi: 1) ho ricevuto dal presidente della Provincia Autonoma la richiesta/proposta di fissare al più presto le date utili per la trattazione del ddl 51/XVI in tema di ricerca; 2) ho proposto alla Conferenza dei capigruppo di fissare fuori calendario la discussione e il voto nelle giornate del 20 e 21 luglio, senza registrare la contrarietà di alcun capigruppo; 3) ho quindi convocato il Consiglio per quelle che non saranno sedute straordinarie, ma sedute aggiunte al calendario consiliare. Spiace quindi il leitmotiv utilizzato dalle opposizioni consiliari, secondo il quale sarei un presidente di parte. Non lo sono e non voglio esserlo, invito anzi le minoranze a concorrere nella prossima seduta di capigruppo a una programmazione serenamente condivisa dei prossimi mesi di lavoro dell’aula»