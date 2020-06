Decreto semplificazioni: la prima bozza per una pubblica amministrazione più veloce

Nonostante la burocrazia nasca per tutelare i cittadini, in Italia la complessità delle procedure amministrative rimane un problema maledettamente serio con lo Stato colpevole di dare risposte troppo lente ai cittadini.

Per colmare uno dei principali problemi italiani, da ieri circola una bozza del Decreto semplificazione composto da 48 articoli che avrà l’obbiettivo di rivoluzione e snellire le procedure.

Uno dei capitoli più importanti è quello dedicato agli appalti. Per snellire le numerose fasi, il Governo propone che fino al 31/12/2021, tutte le opere fino a 150 mila euro possano essere eseguite senza gara ma con l’affidamento diretto, mentre per quelle con almeno 5 operatori e di importo superiore si utilizzi la trattativa diretta. Per contratti di importo oltre i 5 milioni invece, si utilizzerebbe una gara ma con procedura accelerata così come per le opere di rilevanza nazionale necessarie a superare la fase di emergenza.

Un’altra novità particolarmente voluta dal Presidente del Consiglio Conte è la cosiddetta “sindrome della firma”, che trattiene i funzionari pubblici dal dare il via libera a qualsiasi opera per il timore di finire sotto inchiesta di qualche procura.

L’esecutivo vuole infatti, invertire la tendenza e spronare i dirigenti ad agire anziché omettere circoscrivendo l’abuso di ufficio ai soli comportamenti dolosi, sbloccando la situazione. Sarà poi prevista una procedura speciale accelerata le pratiche di valutazione di impatto ambientale e la relativa autorizzazione degli enti locali, tutte pratiche che oggi possono restare aperte anche 10 anni. Viene aperto anche il capitolo del tele lavoro che viene incentivato con una particolare attenzione all’innovazione tecnologica.

Si punta infatti, alla trasformazione della pubblica amministrazione in modalità digitale, con l’obbligo per la pubblica amministrazione di offrire servizi tramite app senza dover esibire un documento di identità, qualora si sia in possesso già di quella digitale.

Il testo, per ora ancora del tutto ufficioso, vedrà un primo probabile approdo al Consiglio dei Ministri giovedì, anche se cgil cisl e uill chiedono un confronto preventivo.