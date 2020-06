Approvato il 120° bilancio Sait e rinnovato il consiglio

Il centoventesimo bilancio del Sait è stato approvato con con 294 voti a favore, 6 voti di astensione, nessun contrario.

I voti sono stati inviati tramite Pec o lettera raccomandata e ieri pomeriggio il notaio Piccoli alla presenza del solo cda, della direzione e del rappresentante designato, ha comunicato l’esito delle votazioni espresse da 53 votanti titolari anche di deleghe.

L’assemblea ha anche rinnovato un terzo del consiglio. Dei sei consiglieri in scadenza di mandato, tre sono confermati dalla precedente consiliatura: per la Bassa Valsugana e Tesino David Loss, presidente della Famiglia Cooperativa Bassa Valsugana, e per l’alta Valsugana Giorgio Paternolli, presidente della Famiglia Cooperativa Alta Valsugana, e Giorgio Corradi, presidente della Famiglia Cooperativa di Lavarone.

Entrano per la prima volta in consiglio Fausto Brandstetter, presidente della Famiglia Cooperativa Imer e Vanoi per l’area del Primiero, Paolo Catanzaro, presidente della Famiglia Cooperativa Brenta Paganella per le Giudicarie, e per la Vallagarina Maria Elisa Andreolli, presidente della Famiglia Cooperativa Monte Baldo, che si presentava insieme a Sabrina Benedetti, presidente della Famiglia Cooperativa di Isera, risultata a pari voti nella riunione comprensoriale.

