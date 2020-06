Una proposta nuova, per vivere un’estate diversa dal solito.

Al termine di un bel periodo di organizzazione, progettazione e (video)incontri che hanno visto impegnato il Tavolo di Lavoro, composto da referenti delle amministrazioni comunali di Campodenno, Contà, Denno, Sporminore e Ton e di enti/realtà del territorio, la rete 7×7 ComunInsieme è riuscita a organizzarsi e a dar vita a “7×7 Estate in Comune”.

L’iniziativa, elaborata in collaborazione con i Comuni e con la cooperativa Kaleidoscopio e grazie al contributo della Comunità della Val di Non, propone di passare sul territorio della bassa valle dei piacevoli momenti in compagnia attraverso delle attività estive itineranti.

Pubblicità Pubblicità

Attività che sono aperte a tutti i bambini e i ragazzi residenti nei cinque Comuni, suddivisi per fasce d’età: 3-6 anni, 6-10 anni e 10-14 anni.

La proposta per i ragazzi in età preadolescenziale (dagli 11 ai 14 anni) è sempre organizzata dalla rete 7×7 ComunInsieme, ma rientra tra i progetti del Piano Giovani di Zona, finanziato dai Comuni e dalle Politiche Giovanili della Provincia, con il contributo del Bim e della Cassa Rurale della Val di Non.

Preziosa, in questo caso, è stata anche la collaborazione con le sezioni Sat del territorio, in particolare la Sat Val Cadino.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità

Tutte le attività sono in linea con il “Protocollo salute e sicurezza – Covid19. Servizi conciliativi ed estivi per bambini ed adolescenti” della Provincia.

Per conoscere le varie proposte, i costi e l’organizzazione delle stesse, si può consultare il sito internet di Kaleidoscopio oppure scaricare le locandine dai siti dei cinque Comuni coinvolti.

È possibile anche scrivere un’e-mail all’indirizzo 7x7comuninsieme@gmail.com o chiamare il numero 347.4374205. Il termine per le iscrizioni è fissato a domenica prossima 5 luglio.