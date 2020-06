Sculpt the World: l’artista che crea opere temporanee

Jon Foreman, artista gallese noto su instagram come “Sculpt the World“, è un creativo che crea opere in luoghi immersi nella natura.

Questo particolare modo di fare arte è noto come “Land Art” ovvero una forma di arte contemporanea conosciuta anche come earth art o earth works («arte della terra», «lavori di terra») che è nata intorno al 1967 negli Stati Uniti e che è caratterizzata dall’abbandono dei mezzi artistici tradizionali per un intervento diretto dell’operatore nella natura e sulla natura. Questo tipo di arte però non dura nel tempo: mare, vento, persone o animali possono modificare e distruggere le varie opere in qualsiasi momento.

Creatore di vari stili di Land Art, Jon è sempre alla ricerca di novità a cui ispirarsi e con cui creare le sue opere.

I materiali che utilizza maggiormente sono pietre e foglie ma spesso ha avuto occasione di lavorare con ceneri, detriti o vetri rotti.

Jon dispone poi questi oggetti con cura ed in forme sempre diverse lungo le spiagge o nel cuore della foresta. “A volte ho già un’idea di cosa voglio provare a realizzare, ma è raro che io riesca a disegnarla per intero. Mi entusiasma il fatto che non so esattamente come sarà alla fine“.

Dedicarsi alla Land Art, per quanto affascinante, resta comunque un lavoro duro che necessita di una pazienza costante.

Le opere possono essere minuscole oppure con un diametro di oltre 50 metri e possono richiedere oltre quattro ore di lavoro.

Si tratta di un’occupazione effimera: spesso, il tempo e gli agenti atmosferici fanno scomparire queste creazioni nell’immediato futuro mentre in altre occasioni sono poi i turisti o gli animali a scomporre le varie opere.

Per quanto riguarda Jon, la Land Art non è solo un qualcosa che gli piace, ma è anche una terapia, una fuga dallo stress della vita quotidiana, un modo per creare un collegamento tra lui e la natura. Jon ha iniziato questo viaggio con la Land Art/Sculpture mentre era al college e da quel momento non ha mai smesso.

Gran parte del suo lavoro si svolge in un ambiente spettacolare: la costa del Pembrokeshire, una contea del sud-ovest del Galles nel Regno Unito, dove Jon ha trascorso tutta la sua infanzia.

Jon ha avuto inoltre modo di creare e di mettere in pratica la sua arte anche in vari festival tra cui:

Busan’s Sea Art Festival South Korea 2015

Llano Earth Art Festival (LEAF) Texas 2018

Big Retreat Festival Pembrokeshire 2018

Timber Festival 2018

The Great Yorkshire Show 2018