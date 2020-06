Molti centauri feriti in questo week end in Trentino

Anche nel week end passato sono stati numerosi gli incidenti che hanno riguardato i motociclisti.

Fra i più gravi segnaliamo quello di ieri mattina verso le 11 e 30 che ha coinvolto una 53 enne a bordo di una motocicletta.

La donna ha perso il controllo del proprio mezzo ed è finita in una scarpata.

L’incidente è avvenuto sulla SS 240 della Val di Ledro tra Tiarno di Sopra e il lago d’Ampola.

Sul posto sono arrivati i soccorsi, i vigili del fuoco di Tiarno di Sopra e i carabinieri. La donna ha riportato alcuni traumi e contusioni ed è stata trasportata all’ospedale di Arco.

Un altro grave incidente è successo sulla strada che porta a San Lorenzo in Banale dove un 50 enne ha perso il controllo della propria motocicletta finendo a terra.

Il centauro è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di santa Chiara con ferite di media gravità. Sul posto anche due ambulanze, gli agenti della polizia locale Giudicarie e i vigili del fuoco (foto)

Poco dopo le 14.00 altro incidente a Lavis che ha coinvolto un altro centauro. In questo caso a finire al Santa Chiara in codice rosso è stato un 24 enne. Verso le 14.40 un 19 enne è caduto con il proprio motorino a Pergine ed è stato trasportato al pronto soccorso. Per lui solo ferite leggere.

Infine ieri sera poco prima delle 20.00 a finire al pronto soccorso di Trento per un nuovo incidente in moto sono stati una donna di 56 anni ed un uomo di 59 anni. Anche in questo caso solo lievi ferite.

Come detto nella giornata di ieri sono stati molti altri gli interventi dei soccorritori. Verso le 11 e 20 nei pressi di Arco sulla strada fra Prabi e Ceniga di Dro un ciclista di 46 anni è caduto ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Non è in gravi condizioni.