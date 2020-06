L’urlo disperato dei ristoratori: “Dolomiti Energia non rateizza le bollette”

“Dolomiti energia non ci rateizza le bollette”, questo è stato il messaggio inviatoci da un ristoratore di Rovereto che lamenta la difficoltà a pagare le bollette e che segnala l’insensibilità di Dolomiti Energia nel venirgli incontro.

Da quanto riferito dallo stesso imprenditore sarebbero in molti, soprattutto nell’ambito della ristorazione, a trovarsi in forte crisi di liquidità e per questo impossibilitati ad assolvere ai propri debiti.

A stonare anche il fatto che Dolomiti Energia sia partecipata proprio dal comune di Rovereto che incassa gli utili.

Ma allora la domanda sorge spontanea: perché non andare incontro a chi sul territorio crea e dà lavoro? I commercianti non chiedono che i debiti vengano cancellati ma semplicemente che venga concesso una rateizzazione della somma dovuta.

Senza un intervento che tenda una mano ai commercianti si rischia la chiusura e la perdita di molti posti di lavori nei mesi a seguire.

“Dovremo anche versare le tasse in scadenza il 30 giugno 2020, e cioè il versamento a saldo delle imposte e dei contributi dovuti per il 2019 ed il primo acconto per il 2020” aggiunge l’imprenditore “come pensano che riusciremo a pagarle? Manca la liquidità per farlo”.

La situazione inizia a presentare le proprie criticità, tra promesse del governo non ancora mantenute, la burocrazia e le banche sembra che molte attività avranno più possibilità di chiudere i battenti che di arrivare a fine anno.

“Se non rateizzano noi non paghiamo, non abbiamo la liquidità per farlo. A quel punto chiudiamo e i soldi non li vedranno più” continua il ristoratore “Devono capire che alla fine ci perderanno tutti”.

La situazione sembra veramente in bilico. L’augurio è che la dirigenza di Dolomiti energia dimostri la giusta sensibilità e venga incontro a tutti quegli operatori che hanno problemi nel pagare le bollette.

Il periodo della pandemia è stato sicuramente un periodo particolare nel quale è stato necessario prendere determinate decisioni. Quello che non riteniamo giusto è che a pagarne le conseguenze siano gli operatori e gli imprenditori della ristorazione.

Se non si interverrà molti di loro chiuderanno lasciando per strada molti lavoratori e le loro famiglie.