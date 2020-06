Livo, ecco le disposizioni per la raccolta funghi 2020

Il Comune di Livo ha pubblicato le disposizioni per la raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, ammessa in quantità non superiore a due chilogrammi al giorno per persona.

Il limite massimo ammesso non viene applicato nel caso in cui il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo il limite stesso.

È obbligatorio pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e trasportarli solo attraverso dei contenitori forati e rigidi.

Pubblicità Pubblicità

È vietato poi danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno.

La denuncia di raccolta funghi, personale e non trasferibile, è d’obbligo e va presentata dall’interessato al Comune nel cui territorio intende esercitare la raccolta oppure a uno dei Comuni appartenenti all’ambito territoriale sovracomunale istituito per la raccolta.

La ricevuta del versamento della somma per la raccolta funghi sostituisce la denuncia e sono esenti dal pagamento i soggetti residenti o comunque nati in uno dei Comuni della provincia (muniti di valido documento di identificazione), i proprietari o possessori dei boschi, i cittadini iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) di un Comune della provincia, i soggetti che godono di diritto di uso civico (fa fede anche un’autocertificazione).

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità



Godono della riduzione del 50% del pagamento relativo alla raccolta dei funghi e valide su tutto il territorio provinciale le persone che soggiornano a scopi turistici, per almeno tre giorni consecutivi (due pernottamenti), quelle che sono state anagraficamente residenti per almeno cinque anni o hanno un genitore anagraficamente residente. Per le persone che sono titolari di un diritto di proprietà o altro diritto reale su immobili adibiti ad uso abitativo ubicati in un Comune della provincia l’agevolazione è limitata al territorio comunale dove si trova l’immobile.

Per quanto riguarda il Comune di Livo, il periodo di raccolta minimo per l’anno 2020 è di 3 giorni. Gli importi sono i seguenti: 10 euro per 3 giorni, 20 euro per una settimana, 30 euro per due settimane, 40 euro per un mese.

I dettagli per effettuare il versamento sono disponibili sul sito comunale www.comune.livo.tn.it