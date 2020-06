Dove sono i soldi per far ripartire la scuola a settembre?

Per far ripartire la scuola a settembre (data individuata il 14) il governo dovrà mettere sul tavolo soldi veri e non prestiti camuffati da finanziamenti o “pagherò” in stile sconto fiscale.

In poco più di due mesi, Conte dovrà rendere reale l’attuale promessa di un miliardo di euro.

In caso contrario la scuola in modello Covid 19, non muoverà un passo. A cosa serve un simile investimento? Prima di tutto per le assunzioni di nuovi insegnanti e l’acquisizione di ulteriori spazi.

La distanza minima di un metro da un banco con un solo studente all’altro, renderà necessari locali suppletivi. Sarà un software a tenere monitorate le aule segnalando i sovraffollamenti.

Il Ministero dell’Istruzione è prossimo ad un mega investimento per garantire a tutti gli istituti scolastici la fornitura di gel igienizzanti e sostanze per la sanificazione, perché a fine giornata tutti gli ambienti dovranno essere sanificati.

Pur utilizzando gli spazi mensa il cui servizio resterà sospeso, le palestre (mettendo a rischio le attività in orario extra scolastico delle società sportive), potranno servire anche spazi all’aperto, cinema, teatri e musei che ovviamente non saranno in concessione gratuita.

Lo stesso ministro Azzolina ha annunciato la necessità di assumere 50 mila dipendenti tra personale docente e non.

Al momento sono esclusi sia i doppi turni che lo sdoppiamento delle classi. Ogni scuola si dovrà fare promotrice di campagne informative e di sensibilizzazione per un comportamento consapevole in modo da non mettere a rischio la sicurezza scolastica.

La decisione sull’uso delle mascherine è posticipata a agosto. Ogni istituto scolastico dovrà dotarsi di un medico competente segnalato dall’Asl, unico autorizzato ad intervenire in caso di bisogno.

Le linee guida non prevedono ancora le modalità con le quali si potrà andare a scuola: ingressi differenziati, classe alternate o qualche altra geniale idea.

Di euro però non ce n’è nemmeno uno: si devono trovare. Come ? Non si sa.

Quelli per la scuola restano denari da mettere insieme senza idee anche se il 14 settembre si sta avvicinando inesorabile.