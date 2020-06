Cambia la gestione della “Baita Imperiale” e dei campi da tennis nel comune di Fornace

Affidata a Simone Furlani la gestione dei bar-pizzeria da tempo noto come “Baita Imperiale” e dei campi da tennis in località Pian del Gacc nel comune di Fornace.

La cifra base che era stata posta dall’amministrazione comunale di Fornace era di 5.000 euro all’anno e Furlani, abitante di Levico, è riuscito a prenderla in affitto alla cifra di 6.480 euro annuali per sei anni con la possibilità di rinnovo.

La “Baita Imperiale” era stata gestita per otto anni da Arianna Colombini per una cifra ben superiore rispetto a quella per cui se l’è aggiudicata Simone, ovvero di 13.000 euro annui e durante questo periodo era stata anche ristrutturata ed arredata quasi interamente in legno in seguito ad un terribile incendio che aveva distrutto tutto.

