Troppo legato al PD, Paolo Bordon lascia l’azienda sanitaria trentina

Quello tra la Giunta di centro destra e Paolo Bordon Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria è stato un amore mai sbocciato.

Potremmo dire una convivenza forzata dovuta sia al costo economico di una risoluzione contrattuale anticipata che alla pandemia che di fatto ha congelato la situazione.

Bordon, da sempre in quota PD, era troppo legato alla giunta Rossi e amico dell’ex assessore alla Salute Zeni con quale si è intrattenuto amichevolmente anche dopo la bocciatura elettorale: i due sono stati visti passeggiare spesso nei corridoi dell’azienda.

Indiscutibilmente lecito, ma non opportuno in considerazione del ruolo d’opposizione di Zeni.

Tant’è che non c’è nemmeno stato un incontro per provare a rilanciare e per trattare un’eventuale riconferma.

“Sono emozionato, spero di essere all’altezza perchè arrivo dalla Provincia.” – ha detto Bordon al Resto del Carlino dopo l’ufficializzazione della sua nomina a Direttore Generale dell’Ausl.

Ha già firmato?

“No – ha risposto l’ex direttore dell’azienda sanitaria trentina – mi ha appena chiamato l’assessore Raffaele Donini per darmi la notizia.”

Quando arriverà in città?

“Si metteranno d’accordo i presidenti Stefano Bonaccini e Maurizio Fugatti. Qui, dove dal 2016 ho guidato l’azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, ho ancora delle cose da sistemare. Ma un giorno della prossima settimana sarò a Bologna.”

E’ nato a Rovigo ed è friulano d’azione: cosa l’ha spinta ad accettare?

“La convinzione di Bonaccini e Donini. So che l’Azienda è di altissimo livello e oltre agli ospedali mi interessa l’organizzazione territoriale ed i rapporti trasversali che ci sono col Sant’Orsola in vista dell’Irccs. Integrazione è la parola chiave, anche con il privato accreditato. Priorità: conoscere ed ascoltare.”

E’ che guadagnerà meno?

“Si, qualche decina di migliaia di euro, ma potrò mangiare lo stesso i tortellini.”

L’accordo firmato da Bordon, avrà durata quadriennale e per un dirigente in quota PD il diventarlo a Bologna, assomiglia ad un ingresso in paradiso.