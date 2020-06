Tragedia in montagna: muore 27 enne ricercatore dell’Università di Trento

La notizia è arrivata dopo lunghe, interminabili, ore di apprensione, dopo che le ricerche erano state interrotte stanotte.

Purtroppo però la speranza si è infranta trasformandosi in tragedia: Daniele Catorci 27 enne di Camerino precipitato in un crepaccio per circa trenta metri, sul Gran Paradiso, in Valle d’Aosta, è stato ritrovato morto.

Il giovane da un anno si trovava a Trento per il dottorato di biologia molecolare a Povo.

Il ragazzo stava effettuando la scalata del ghiacciaio lungo la parete nord insieme ad un amico, Saša Polimanti, 28enne di Macerata, quando il ghiaccio sotto i loro piedi ha ceduto facendoli precipitare.

Daniele è stato inghiottito dal crepaccio. L’amico ha lanciato l’allarme mettendo in moto la macchina delle ricerche.

Il dramma è accaduto sulla parete nord all’alba di ieri: la chiamata ai soccorsi è arrivata alle 5.25 dal compagno di cordata 28 enne, anche lui del Maceratese.

Immediato l’intervento del soccorso alpino valdostano, coadiuvato anche dall’elicottero della Guardia di finanza, per recuperare il ragazzo.

Dopo sei ore però, verso le 11.30, a causa dell’innalzamento delle temperature e del rischio di crolli, le ricerche sono state sospese e sono state riprese questa mattina.

Secondo le ricostruzioni, i due sono partiti a notte fonda, dopo avere fatto colazione, dal rifugio Federico Chabod a Valsavarenche (a 2.710 metri), nel parco del Gran Paradiso, verso le 2.30.

I due compagni sarebbero stati i primi a lasciare la struttura; arrivati a circa 3.400 metri di quota, sotto la parete nord, avrebbero rallentato, fermandosi per sistemare moschettoni e corde, per cominciare la scalata e arrivare alla meta. A questo punto, intorno alle 5, ci sarebbe stato il crollo e sotto al 27 enne si sarebbe aperta una voragine.

Il compagno (essendo in cordata e quindi sul ciglio del crepaccio) avrebbe provato a bloccare la corda per frenare la caduta e trattenerlo in superficie, invano.

Nel tentativo si è ferito a una mano e, arrivati sul posto gli operatori sanitari del 118, è stato portato all’ospedale Umberto Parini di Aosta. Le sue condizioni, comunque, non sono gravi; per lo sforzo potrebbe subire un’operazione al tendine, ma più che altro è sconvolto da quanto accaduto.

Tecnici del soccorso alpino e Guardia di finanza a metà mattinata di ieri erano stati costretti purtroppo a sospendere le ricerche di Catorci. Le operazioni erano piuttosto complicate.

Il ragazzo, infatti, era caduto in modo perpendicolare e, considerata la profondità, le ore trascorse, la temperatura e la neve crollata su di lui, le speranze di ritrovarlo sano e salvo erano piuttosto remote. Oggi la tragica conferma del ritrovamento del suo corpo.