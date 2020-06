Sabato in Piazza Venezia la presentazione di Marcello Carli alla città. Con lui anche mezza Forza Italia

Il candidato sindaco di Agire per il Trentino e dell’unione dei democratici di Centro (UDC) Marcello Carli sarà presente sabato prossimo in Piazza Venezia a Trento sostenuto anche dal polo «Rinascimento Trento» una sorta di lista del presidente.

Quella di sabato sarà l’ufficializzazione alla città di Trento della sua candidatura che ha preso forza durante l’emergenza sanitaria coronavirus.

La location non è stata scelta a caso, la presentazione infatti avverrà sotto la prestigiosa e imponente statua di Alcide De Gasperi, il tanto studiato statista trentino fondatore della DC eretta nel 1955, sulla cui base sono state scolpite la giustizia, la diplomazia e la fede.

Pubblicità Pubblicità

La cacciata di Agire per il Trentino dal polo di centro destra, decisa da Alessandro Baracetti, ha poi completamente spianato la strada e dato ancora maggiore forza alla sua discesa in campo.

Tale nuova coalizione vede al suo interno Agire per il Trentino, la Democrazia Cristiana di Renzo Gubert e la lista del così detto presidente chiamata “Rinascimento Trento” con capo lista il consigliere comunale Dario Maestranzi uscito dagli autonomisti del PATT.

Nella lista del presidente è sicura la presenza di Martina Margoni vice presidente della circoscrizione del centro storico di Trento che negli ultimi anni ha lavorato molto bene sul territorio e probabilmente di alcuni esponenti di Forza Italia con in testa Maurizio Perego e Christian Zanetti.

Carli vuole riportare alla politica molti personaggi di spicco che hanno lavorato negli anni scorsi dentro l’amministrazione comunale per così aumentare le conoscenze e le competenze dell’alleanza centrista di centro destra. Le sue ottime conoscenze del mondo cattolico potrebbero portare anche a qualche nuova clamorosa candidatura a breve.

Marcello Carli potrà anche contare su Maurizio Perego, che ha formalizzato il suo sostegno al polo di centro dopo le sue dimissioni da forza Italia che però ieri attraverso un comunicato al veleno di Michaela Biancofiore sono state smentite. «Per fare chiarezza – scrive l’amazzone Berlusconiana – Maurizio Perego non ha dato le dimissioni da Forza Italia, quindi la notizia è destituita di ogni fondamento. Attualmente a norma di statuto, è ancora il commissario provinciale e solo Roma può decidere diversamente e di certo non lo farà perché Perego appoggia Marcello Carli che era iscritto a FI, anche perché altri candidati non sono mai stati discussi nel comitato regionale e nel consiglio regionale del partito, preposti alle decisioni»

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità



Tra Maurizio Perego e il consigliere provinciale Giorgio Leonardi non c’è mai stato grande feeling e se arriveranno le dimissioni il nuovo ruolo di commissionario tecnico sarò affidato a Ettore Zampiccoli.

Arriva anche la conferma che in lista con Agire per il Trentino ci sarà anche il consigliere provinciale e assessore regionale Claudio Cia. «Il nostro movimento è ormai quasi al completo per quanto riguarda i candidati. Io darò una mano ai ragazzi perché lo meritano e perché hanno lavorato per questo appuntamento elettorale da più di un anno. Mi sento di ringraziare il senatore De Bertoldi e Michaela biancofiore per il sostegno che mi hanno dato dopo la nostra cacciata voluta da Baracetti. Nel concreto questa volta la Biancofiore ha dimostrato una ottima visione e lungimiranza anticipando già quello che poi sarebbe successo.Noi stiamo lavorando molto ed in piena sintonia con tutti e siamo ottimisti, alcuni sondaggi infatti danno la coalizione che sostiene Marcello Carli al 20% e non siamo ancora partiti con la campagna elettorale, il che non è poco. Ma ripeto, io voglio un centro destra unito e motivato come alle politiche del 2018 che aprirono la strada del cambiamento in provincia. E per questo lavorerò fino alla fine. Ma certo per raggiungere l’obiettivo bisogna essere in 2 oppure 3 nel nostro caso».

Cia ha ricordato comunque che l’avversario non è Baracetti ma Ianeselli confermando che per Trento la vittoria della sinistra sarebbe una vera sciagura per una città già molto provata dall’emergenza sanitaria e dagli innumerevoli errori fatti negli ultimi anni dal sindaco uscente Alessandro Andreatta.

Sul fronte del centro destra trainato dalla lega in molti non hanno capito la diffusione della cartellonistica di Alessandro Baracetti senza nomi dei partiti che lo sostengono (foto sotto)

In molti infatti hanno pensato che ci possa essere un’ulteriore lista di centro destra sostenuta da altri partiti magari di estrema destra. A tal proposito sono arrivate molte e-mail al nostro giornale di chiarimenti nel merito alle quali rispondiamo che Alessandro Baracetti è il candidato del centro destra autonomista di cui fanno parte la Lega, Fratelli d’Italia e una parte di Forza Italia.

Ricordiamo che se si voterà il 20 settembre il termine ultimo per la presentazione delle liste sarà il giorno 11 agosto.