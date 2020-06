Rovereto, Via Paganini trasformata in un Bronx. Progetto di accoglienza diventa zona di spaccio per minori

Quella di via Paganini è una situazione che è lentamente ed inesorabilmente degenerata e che è sfuggita al controllo l’indomani dell’inizio del progetto di accoglienza straordinaria voluto dal sindaco Francesco Valduga.

Il progetto era iniziato nel marzo scorso e ad occuparsi dell’accoglienze doveva essere la Atas Onlus (Associazione trentina accoglienza stranieri).

Nella struttura dell’oratorio Rosmini l’amministrazione Valduga aveva sistemato undici giovani africani: nove richiedenti asilo che avevano fatto ricorso dopo il rifiuto di asilo ottenuto in prima istanza, e due clandestini.

I residenti del centro di età fra i 21 ed i 27 anni sono provenienti dalla Guinea, dal Senegal e dal Gambia. Tutti i soggetti erano stati trovati all’interno dell’ex campo profughi di Marco, che avevano occupato quando la struttura era stata smantellata per ordine della giunta Fugatti. Tutti erano stati rifiutati dal centro di accoglienza «Fersina» di Trento.

Il progetto è terminato con il ritrovamento da parte dei carabinieri e della guardia di Finanza di Trento di una quarantina di grammi di hashish nascosti in un borsone di proprietà di un cittadino gambiano di 22 anni, C.H., già noto alle forze dell’ordine. (qui articolo dettagliato)

L’uomo, denunciato a piede libero dopo essere stato portato in caserma ieri pomeriggio era di nuovo all’oratorio. I giovani extracomunitari dovevano seguire dei percorsi di integrazione che dovevano essere preparati dall’Atas.

Ma qualcosa non è funzionato molto bene, infatti la loro presenza dentro l’oratorio ha trasformato via Paganini in un Bronx e una piazza di spaccio h 24 ore dove i clienti erano per lo più giovanissimi e minorenni.

Negli ultimi mesi le lamentele e le segnalazioni di cittadini e commercianti della zona si sono moltiplicate riportando testimonianze di scene di degrado e risse quotidiane. Gli stessi commercianti hanno detto di essere stati minacciati e insultati più volte dopo aver chiesto la fine di comportamenti violenti e criminali da parte dei profughi.

L’ultimo episodio, prima dell’intervento delle forze dell’ordine, è avvenuto pochi giorni prima del blitz quando si è scatenata una rissa fra i «profughi» uno dei quali completamente fuori controllo e a petto nudo si è scagliato contro la macchina dei Carabinieri battendo i pugni sul cofano con estrema violenza.

Ogni sera dopo le 22.00 – secondo numerose testimonianze – inizia un giro di persone che entrano ed escono dallo stabile senza nessun tipo di controllo. È visibile la presenza di spaccio e consumo di sostanze alcoliche in strada, senza il minimo ritegno.

Sul tardi poi cominciano le liti e gli episodi di violenza dovuti spesso all’abuso di alcool e di sostanze stupefacenti che in teoria dentro la struttura dovrebbe essere vietato.

Questa mattina Leonardo Divan rappresentante della Lega, contattato nei giorni scorsi da numerosi esercenti e privati cittadini della zona si è recato in Via Paganini.

«Ho voluto fare un sopralluogo per capire la situazione che ogni giorno si ripresenta al calar del sole. Un gruppo di richiedenti asilo soggiornanti presso l’Oratorio Rosmini si rende protagonista ogni sera di violente risse, consumo a non finire di alcolici e traffico di sostanze stupefacenti. Gli abitanti del quartiere sono oramai sfiniti dalla situazione che si è venuta a creare e, giustamente, chiedono legalità, correttezza e rispetto degli altri.» – spiega Divan

E ancora: «La Lega è naturale interprete della legalità, considerandola fondamentale per il benessere della comunità. Per noi il rispetto della legge e delle altre persone è fondamentale. Ritengo l’impegno in questa direzione cardine dell’azione politica locale e nazionale».

Divan ha confermato che nei prossimi giorni proseguiranno le due azioni di ascolto del territorio e delle diverse realtà cittadine.

«I fatti di cronaca che tutti abbiamo potuto leggere sono una realtà. Un problema di legalità che coinvolge anche la città della Quercia. È un problema limitato a qualche realtà ma, non per questo va ritenuto indifferente e poco rilevante. È un problema e come tutti i problemi non può essere nascosto sotto il tappeto» – conclude il rappresentante della lega.

Ora rimane da valutare la responsabilità politica di chi ha voluto fortemente questo progetto e di chi doveva portarlo a termine ed è stato pagato dai cittadini di Rovereto per farlo. I risultati in tal senso sono sotto gli occhi di tutti. Un fallimento totale su tutta la linea e solo dopo 3 mesi dal via.