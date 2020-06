Stanziati 200 mila euro per i nuovi bagni pubblici di Trento

Per movida trentina e non solo, arriveranno i nuovi bagni pubblici ovvero una riedizione moderna degli antichi vespasiani.

Tra le variazioni di bilancio approvate dal consiglio comunale, c’è anche quella della Lega (primo firmatario Gianni Festini Brosa ) che ha ottenuto lo stanziamento di 200 mila euro per la creazione di nuovi bagni sul territorio comunale e particolarmente nel centro città.

Individuando in Piazza Cesare Battisti, Piazza Fiera in prossimità dell’ingresso del parcheggio, parco di Piazza Venezia e Piazza Santa Maria Maggiore, le sedi ideali.

Il recente lockdown con la chiusura forzata di bar e ristoranti e quindi l’uso controllato delle toilette dopo l’apertura, hanno fatto capire la necessità di avere un punto di riferimento, perché quando scappa… scappa.

Non solo, ma anche per i turisti la necessità può essere ancora più diffusa rispetto ai residenti e per una città che vuole essere a vocazione turistica è indispensabile una proposta alternativa alla consumazione obbligatoria in un bar per poter accedere ai bagni.

Poi la movida per la quale la domanda legittima è: saranno o meno utilizzati? Continuerà ad essere preferita la “ libera pisciata” o prenderà quota quella regolare fatta in un bagno pubblico?

Difficile dirlo di certo la proposta approvata della Lega sarà una opportunità ancora più gradita in occasione di manifestazioni ed eventi specialmente nel centro storico.

Del resto a Trento fino agli anni ‘70 bagni pubblici e vespasiani erano diffusi e sono stati chiusi quando iniziarono a diventare un tranquillo locale dove assumere droga.

Rischio che oggi tra bagni chimici e locali sorvegliati in stile autostrada, non sarà più così frequente.