La lunga notte da incubo dei residenti di via Ghiaie

Terminato il lockdown si torna alle vecchie abitudini, che non sono sempre civili ed educate.

Nella nottata decine di giovani si sono riuniti fino a quasi le 4 del mattino ed oltre nel parco pubblico attiguo allo skate park in via Maso Smalz dietro il campo dell’Orione di via Ghiaie, frequentato tutti i giorni dagli appassionati di bmx, rollerblade, skate e pattini.

A pochi metri ci sono anche gli uffici del verde del comune di Trento.

La zona purtroppo è gravata da una situazione che sta diventando insostenibile per via del giardino dello Skatepark di via Ghiaie a Trento dove, all’imbrunire, gli episodi di degrado aumentano

Anche stanotte il programma è stato lo stesso: inizio della baraonda poco prima di mezzanotte con termine al mattino.

Per i residenti è stata una notte infernale.

I residenti segnalano attraverso il numero whatsApp della nostra redazione (3922640625) musica alta e schiamazzi fino all’alba con grossi assembramenti.

Secondo questi residenti le forze dell’ordine «non garantiscono un intervento tempestivo, adducendo come motivazione che i ragazzi sono all’aperto; inoltre viene fatto intendere che se si tratta delle persone che si radunavano periodicamente anche gli anni scorsi e che quindi c’è ben poco da fare»

Una notte di follia dicevamo, secondo i residenti. La musica è iniziata alle 23.00 e poi è cessata dopo l’intervento della Polizia per poi ricominciare alle 24.30.

Dopo circa un’ora di urla, musica a manetta e chiasso continuo, arriva una nuova pattuglia della Polizia allertata dai residenti.

«Passata un’ora dalla seconda chiamata al 112 e la situazione continua – spiegano i residenti – gli schiamazzi stanno aumentando! Non ci sono parole per esprimere l’ impotenza e la frustrazione che si prova in questi casi».

Anche questo secondo intervento delle forze dell’ordine non ha comunque dato l’effetto sperato. I «festeggiamenti» a base di alcool, musica e probabilmente di stupefacenti vari sono andati avanti infatti oltre le 4 del mattino.

«Vomito e urina (foto) – segnala un’altra residente – quello che resta della notte brava andata avanti ben oltre le 4 del mattino»