Cambiano le regole, ma la Fiera si fa

La Fiera di San Pietro e Paolo si farà: è organizzata per domenica 5 luglio 2020.

Il Comune ha ovviamente adeguato le regole per rispettare i precetti di contenimento del rischio di contagio da Corona virus e, in tal modo, il tradizionale mercato annuale di Brentonico potrà avere luogo.

L’assessore comunale al commercio, Ivano Tonolli, spiega: «La volontà dell’amministrazione è quella di ritornare il prima possibile alla normalità e quindi l’evento della fiera, importante e storica per il nostro Altopiano, non poteva mancare. Adottando scrupolosamente prescrizioni e protocolli in essere per tali attività, è stata ridisegnata completamente la dislocazione degli stalli in modo da consentire un corretto svolgimento del mercato».

Gli operatori commerciali dovranno fare la loro parte, seguendo obblighi, prescrizioni e protocolli contenuti nelle linee guida riferite al Protocollo di salute e sicurezza sul lavoro, gestione rischio Covid19 previste per il settore del commercio ambulante e ogni altra indicazione di sicurezza sanitaria.

I sessanta posteggi normalmente previsti dal Regolamento comunale per il commercio su area pubblica vengono ridotti a 50 e, di conseguenza, sono assegnati 42 posteggi ai titolari di concessione, rimanendo disponibili 8 posteggi per gli operatori “della spunta”, senza possibilità di deroga.

Gli operatori saranno disposti per singola fila nelle vie del centro, venendo meno in tal modo la doppia fila da sempre utilizzata sulla Via Roma e le postazioni verranno assegnate, per quanto possibile, tenuto conto della posizione detenuta negli anni precedenti.

Per motivi di sicurezza sanitaria e gestionale, gli operatori del “food”, saranno convenientemente dislocati dagli operatori di Polizia locale.

