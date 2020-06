A Lavis è tutto pronto per tornare a giocare a tennis

I campi da tennis al Parco Urbano “Don Paride Chiocchetti” in via dei Colli a Lavis stanno per riaprire i battenti.

Nei mesi scorsi il Comune ha affidato la gestione dei campi da tennis al Gruppo Sportivo Argentario. In queste settimane i due campi in terra rossa sono stati sistemati e rimessi a nuovo e a partire da lunedì 6 luglio saranno di nuovo aperti.

Da quest’anno, poi, il tennis a Lavis non si fermerà con la fine dell’estate: a settembre sarà infatti montato un pallone per coprire il campo basso, così da consentire per la prima volta l’utilizzo dei campi 12 mesi all’anno.

Per quanto riguarda l’attività ordinaria, i campi (numero 5 e 6) saranno prenotabili attraverso il sito www.cognola.it, dove si potranno trovare anche le tariffe. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 389.4794559.

Lunedì 6 luglio inizierà anche la scuola federale estiva, che proseguirà fino all’11 settembre, esclusi i giorni dal 10 al 21 agosto.

L’iscrizione ad almeno una settimana darà diritto a uno sconto del 10% sulla successiva eventuale iscrizione alla scuola tennis nell’anno scolastico 2020/21. Per maggiori informazioni basta chiamare il numero 333.8711430, mentre per iscriversi è necessario compilare il modulo scaricabile dal sito comunale www.comune.lavis.tn.it

La scuola federale di tennis per l’anno scolastico 2020/21 si svolgerà invece dal 28 settembre 2020 al 28 maggio 2021. Nella settimana dal 14 al 18 settembre 2020, a partire dalle 14, si potrà fare una prova gratuita (informazioni al numero 333.8711430).

Sarà possibile infine prenotare anche dei corsi per adulti chiamando il numero 346.7435378.

