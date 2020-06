Un nuovo parcheggio da 141 posti in via Fersina

L’intervento prevede la realizzazione di un parcheggio a raso di 141 posti auto nelle immediate vicinanza ad est della nuova rotatoria davanti alla BLM Group Arena per un’area di circa 3.400 m2, dotato di impianto di illuminazione, sistema di videosorveglianza e di arredo a verde.

Si prevede lo sbancamento di gran parte del rilevato terroso con allontanamento ad impianto di recupero per terre e rocce da scavo.

Questo è necessario per guadagnare superficie planimetrica utile per la realizzazione del maggior numero di posti auto possibili. La successiva operazione da svolgere è la realizzazione di una trincea drenante sufficiente a disperdere le acque meteoriche della superficie a parcheggio.

L’impianto di illuminazione è progettato con 24 pali dell’altezza di 4,50 m fuori terra e 37 corpi illuminanti a LED testapalo doppi o singoli in base alle aree da illuminare.

Il progetto prevede la piantumazione nel parcheggio in modo geometrico di 28 alberature della specie Morus alba fruitless con griglia in ghisa ed elementi di protezione in acciaio, in continuità con le scelte fatte per i parcheggi recentemente realizzati in zona.

Anche le rampe esterne saranno piantumate con arbusti in varietà. Il progetto prevede l’irrigazione delle essenze vegetali con apposito impianto allacciato all’impianto esistente della vicina rotatoria.

Il progetto prevede nell’area posta a nord-est del parcheggio un’aiuola pianeggiante piantumata con essenze vegetali. In caso di necessità tale area può essere convertita facilmente in area di rimessaggio di biciclette o motocicli.

Gli accessi in entrata ed uscita sono posti sul lato nord dell’area e sono studiati in modo tale da poter essere regolati da apposite stanghe comandate elettricamente se ritenuto necessario dal gestore del parcheggio.

Il progetto sarà completato con la realizzazione dell’impianto di videosorveglianza.

L’ammontare complessivo della spesa per la realizzazione dell’opera risulta pari a 670.000 euro. Inizio dei lavori presunto: primavera 2021. Tempo per esecuzione lavori : 150 giorni presunti.

Il progetto esecutivo è stato redatto dal Servizio Opere di Urbanizzazione Primaria – Ufficio Opere stradali nel febbraio 2020.

Il gruppo di progettazione è composto dal tecnico comunale p.ind. Mauro Patton per la progettazione esecutiva, dal dott. Geol Alberto Pisoni del comune di Trento per gli aspetti geologici e geotecnici e dall’ing. Renzo Marchiori per la redazione del Piano della Sicurezza.