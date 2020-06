Trovato l’accordo Stato – Regioni: in Trentino si ritorna a scuola il 14 settembre

È stato trovato l’accordo tra governo e Regioni sulle nuove linee guida per la ripartenza della scuola. Via libera quindi anche per le Province autonome di Trento e Bolzano. (In Alto Adige il 7 settembre)

Un’intesa che è stata trovata dopo un momento di confronto serrato, tra le proteste dei presidi e degli Enti Locali. Sono intervenuti in conferenza stampa a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, insieme alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina.

Come ha anticipato il sottosegretario all’Istruzione Peppe De Cristofaro, intervenuto a SkyTg24, le scuole riapriranno l’1 settembre per i corsi di recupero, e il 14 c’è la riapertura vera e propria.

“Il 20 settembre – ha aggiunto il sottosegretario – spero davvero che si riesca a fare quello che in tanti stanno chiedendo, cioè cercare luoghi alternativi alle scuole per svolgere le elezioni. Diversamente sarebbe onestamente un cazzotto nell’occhio e una vera beffa. Spero si risolva positivamente”.

“I nostri figli torneranno in classe in condizione di massima sicurezza. Alla fine ci siamo determinati per questa soluzione, il rientro in classe a settembre. Ma è una decisione che ci ha fatto male. Siamo consapevoli che la didattica a distanza è stata una questione di necessità. Siamo consapevoli degli sforzi che abbiamo chiesto alle famiglie. Ma quello di cui nessuno deve dubitare è che la scuola è al centro della politica di governo. Continueremo a investire sempre più. Era stato già stanziato 1 miliardo per la ripartenza nel decreto Rilancio. 330 milioni li abbiamo destinati ai rappresentanti degli Enti locali, per interventi di edilizia leggera. Stanziamo un ulteriore miliardo, che ci consentirà di avere una scuola più inclusiva e più moderna. Vi preannuncio poi che nel piano del Recovery fund verrà dedicata una parte per un intervento sulla scuola. Vogliamo migliorare i percorsi professionalizzanti, per aiutare i ragazzi a immettersi nel mondo delle imprese“, ha detto il presidente del Consiglio Conte.

“Le linee guida che oggi presentiamo sono un momento molto importante. Sono linee assolutamente condivise. Il premier ha appena detto che ci sarà un miliardo in più sa stanziare. Oltre a questo sono stati stanziati 4,6 miliardi da gennaio a oggi. È stato facile? No, ma è il segnale che il mondo della scuola è al centro dei nostri pensieri. Il 17 giugno le abbiamo riaperte le scuole, per gli esami di maturità. Abbiamo riportato 500 mila studenti a scuola. Dal 1 settembre porteremo a scuola gli studenti che hanno avuto più difficoltà”, ha detto la ministra Lucia Azzolina nel suo intervento.

