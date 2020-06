Travolge un pedone in bicicletta: 20 enne trentina denunciata per omissione di soccorso e fuga

Periodo particolarmente impegnativo per il Nucleo Infortunistica della Polizia Municipale di Bolzano alle prese, nel breve giro di una settimana, con ben tre casi di pirateria stradale che hanno portato alla denuncia di altrettanti automobilisti per il reato di omissione di soccorso e fuga.

Fondamentali si sono rivelate ancora una volta le varie telecamere di sorveglianza dislocate in città, le quali hanno permesso agli inquirenti di risalire velocemente ai colpevoli e risolvere così in maniera brillante i vari casi.

Uno di questi ha riguardato una 20 enne trentina residente in Trentino, ma domiciliata a Bolzano per motivi di lavoro.

Pubblicità Pubblicità

La donna in bicicletta che transitava in un’area dedicata ai pedoni ha travolto sotto il porticato di corso Libertà un 50 enne bolzanino appena uscito da un negozio.

In seguito al violento urto entrambi sono finiti a terra, ma mentre il pedone è rimasto dolorante sul selciato, la ragazza si è rialzata e si è allontanata in direzione di Gries, senza curarsi delle condizioni dell’uomo.

Il pedone ha riportato un forte trauma facciale con profonda ferita al labbro suturata in ospedale con 4 punti.

Visionati i filmati delle telecamere, gli agenti hanno dapprima rinvenuto la bicicletta, abbandonata in piazza Gries, riuscendo poi ad identificare la giovane che, una volta messa alle strette, ha finito per ammettere le proprie responsabilità. La stessa è stata denunciata per omissione di soccorso e fuga.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità