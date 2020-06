Si riabbracciano dopo 101 giorni: la dolce storia di Guido e Maria, insieme da 70 anni

Il Covid-19 ha separato molte coppie. Nell’impossibilità di vedersi a causa del contagio, però, l’amore non finisce.

Questo è quello che è successo a Guido e Maria, sposati da 70 anni. Lui ha 100 anni e lei 93, nella loro vita insieme non sono mai stati lontani, ma in questo periodo non si sono visti per ben 101 giorni. E ora si sono riabbracciati… la foto del loro primo incontro dopo 3 mesi è commovente ed è diventata virale, come simbolo di amore e dedizione.

Poco prima che scoppiasse la pandemia, Guido era entrato in una casa di cura, Maria avrebbe dovuto raggiungerlo a breve.

Pubblicità Pubblicità

Ma il Coronavirus ha imposto la chiusura forzata della struttura e così i due coniugi non si sono potuti vedere per tutto questo tempo. Il sindaco di Castano Primo, nel milanese, dove la coppia risiede, ha raccontato questa bellissima storia su Facebook.

Dopo 101 giorni, Maria è stata accompagnata dai figlia alla clinica, all’ingresso ha affrettato il passo e ha raggiunto Guido. Con gli occhi pieni di lacrime, la donna si è abbassata la mascherina, ha accarezzato la testa del marito, si è avvicinata a lui e lo ha stretto a sé. Momenti come questi non capitano tutti i giorni.

“Adesso non ci lasceremo mai più“, le ha sussurrato lui. “Ti ho portato le camicie nuove“, ha detto lei tra le lacrime. Guido aveva dichiarato che non poteva vivere senza Maria e aveva paura di non poterla più riabbracciare. Il suo sogno, invece, si è avverato: ora i coniugi stanno insieme e sono felicissimi.

Pubblicità Pubblicità