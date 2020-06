Nuove e divertenti attività estive in Val di Sole per i bambini dai 3 agli 11 anni

Via alle iscrizioni alle attività estive per i bimbi di Pellizzano e di tutta la Val di Sole.

Nelle ultime settimane il Comune di Pellizzano ha collaborato con gli enti del territorio per garantire alcuni servizi di conciliazione famiglia-lavoro anche nell’estate 2020.

La prima proposta, intitolata “Liberi tutti”, è stata strutturata in collaborazione con la Cooperativa La Coccinella e i Comuni di Ossana, Vermiglio e Peio. Le attività si svolgeranno dal 6 luglio al 7 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17, e il ritrovo sarà all’ex scuola elementare di Termenago.

Pubblicità Pubblicità

Il pranzo e la merenda dovranno essere portati da casa, il servizio trasporto non potrà essere garantito. Si potranno richiedere i buoni di servizio.

È possibile iscriversi sul sito della Coccinella (https://iscrizioni.lacoccinella.coop) oppure contattando direttamente la Cooperativa.

Altra iniziativa consiste invece nei “Soggiorni estivi diurni” gestiti dalla Cooperativa Il Sole e dalla Comunità della Val di Sole in collaborazione con i Comuni. Il periodo va dal 20 luglio al 29 agosto dal lunedì al venerdì (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 16, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30).

Pubblicità Pubblicità

Luogo di ritrovo sarà il Centro Anziani di Ossana e, come per “Liberi tutti”, il pranzo e la merenda dovranno essere portati da casa, il servizio trasporto non potrà essere garantito.

Le iscrizioni saranno aperte probabilmente dalla settimana prossima. Per informazioni è possibile contattare la Cooperativa Il Sole.

Pubblicità Pubblicità