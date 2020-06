Lavis, al termine dei lavori saranno ripiantati gli alberi in piazza Caduti di tutte le Guerre e nel piazzale delle Scuole Medie

Nei giorni scorsi alcuni cittadini di Lavis hanno chiesto informazioni sul taglio degli alberi in piazza Caduti di tutte le Guerre e nel piazzale delle Scuole Medie (lungo via Carlo Sette).

L’amministrazione comunale ha deciso così di chiarire la situazione. Con il procedere dei lavori per la realizzazione del garage interrato, si è reso infatti necessario togliere gli alberi compresi nell’area cantiere, che riguarda anche una parte del piazzale delle Scuole Medie.

«Cinque dei sette aceri presenti nella piazza sono stati recuperati, perché è stato possibile estirparli formando una zolla adatta al trapianto – scrive l’amministrazione sulla propria pagina Facebook –. La stagione attuale è la meno indicata per effettuare trapianti, a causa del clima caldo e ventoso e della piena vegetazione degli alberi, tuttavia dopo un’attenta potatura (effettuata allo scopo di ridurre la vegetazione e diminuire quindi la richiesta di acqua dalle radici) i cinque aceri sono stati trapiantati nella rotatoria vicino ad Asia/Crm».

Le magnolie a fianco del Monumento ai Caduti erano invece troppo grandi e avevano un apparato radicale troppo sviluppato per poter mantenere la vitalità dopo un trapianto.

«La stessa cosa vale anche per gli alberi situati nel piazzale delle Scuole Medie, per i quali non era possibile il trapianto a causa del grande sviluppo vegetativo a fronte di un apparato radicale limitato dal muretto verso la strada e distribuito lungo l’asfalto – conclude l’amministrazione comunale –. Al termine dei lavori questi saranno sostituiti ripiantando esemplari della medesima specie».