La salita alla chiesetta di Santa Barbara a Riva del Garda è forse la passeggiata più conosciuta e più amata dai rivani e dai turisti che vengono nella Busa per le ferie.

Un punto panoramico eccezionale che merita una visita per chi non ci è ancora stato. Santa Barbara è la patrona dei minatori, e proprio da loro fu costruita.

La partenza è a Riva del Garda, 70 metri sul livello del mare, da via Monte Oro, dove inizia il sentiero, che sale fino alla Chiesetta a 620 m di quota. Durante la salita è possibile fermarsi al Bastione di Riva a 210 m, dopo circa 20 minuti e quindi salire in un’ora circa alla Capanna Santa Barbara a 560 m, dove è possibile fermarsi per riposare.

Pubblicità Pubblicità

In dieci minuti c’è l’arrivo alla Chiesetta incastonata sulla roccia a 620 m sul Monte Rocchetta alto 1575 metri.

Prima di arrivare alla Capanna Santa Barbara si incontrano le condotte forzate della centrale idroelettrica di Riva del Garda, che sono in disuso

Il sentiero fino al Bastione è bene sistemato e permette una salita piacevole. Dopo il Bastione la salita si fa più faticosa, e il sentiero CAI 404 presenta dei ciottolati di sassi, per cui è meglio avere degli scarponi adeguati per evitare danni alle caviglie, soprattutto nella discesa.

Pubblicità Pubblicità

Il punto di forza di questa escursione, possibile per tutti, è il panorama sulla Busa, e sulla parte nord del Lago di Garda.

Difronte possiamo ammirare il Monte Stivo e il monte Baldo, con la vetta dell’Altissimo. E’ possibile fermarsi e ammirarlo anche in molti momenti della salita.

Pubblicità Pubblicità



La Chiesetta di Santa Barbara, incastonata nella roccia, fu costruita durate i lavori di realizzazione della centrale idroelettrica a partire dal 1925. Venne quindi inaugurata il 4 dicembre 1927. E’ dedicata alla patrona dei minatori e dei pompieri, Santa Barbara.

La ricorrenza è il 4 dicembre di ogni anno e anche a Riva del Garda c’è la consuetudine di festeggiarla nella piccola Chiesetta con un messa e quindi un piccolo momento di rinfresco alla Capanna di Santa Barbara.

Per godersi al meglio l’escursione è meglio farla di mattina, perché nelle ore pomeridiane è più caldo e la luminosità del panorama diminuisce per l’esposizione solare ridotta. E’ classico percorso a cui far seguire un bel relax nelle spiagge del Garda, e approfittarne per un bel bagno nelle fresche acque gardesane.