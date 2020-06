Ingressi gratuiti alla struttura di Gardolo e contributi per i corsi di nuoto: sarà un’estate da vivere in piscina per i giovani di Lavis

Anche quest’anno il Comune di Lavis intende far vivere una divertente estate in piscina a bambini e ragazzi.

Per questo motivo l’ingresso alla piscina di Gardolo dal 27 giugno al 31 agosto 2020 sarà gratuito per bambini e ragazzi nati dal 1° settembre 2001 al 31 agosto 2014 e per i disabili, per un totale di 10 ingressi.

Sarà sufficiente recarsi alla cassa della piscina con un documento di identità in corso di validità. Dovranno naturalmente essere seguite, inoltre, le regole previste dal protocollo Covid-19.

L’amministrazione comunale ha deciso inoltre di finanziare le famiglie con un contributo del 50%, con un massimo di 50 euro, per la partecipazione a corsi di nuoto, svolti ovunque nel periodo tra il 27 giugno e il 30 settembre 2020, da parte di bambini e ragazzi nati dopo il 1° gennaio 2006.

Le richieste di contributo dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune entro il 31 ottobre 2020.

Per informazioni è possibile consultare il sito comunale www.comune.lavis.tn.it, chiamare il numero 0461.248142 oppure scrivere un’e-mail all’indirizzo urp@comunelavis.it

