Furti di biciclette: continuano i ritrovamenti delle carcasse

Lo stillicidio dei furti di biciclette non accenna a diminuire. Anzi sono sempre di più le “ due ruote “ rubate, smontate per ricavarne pezzi di ricambio o utilizzate per coprire velocemente brevi tratti di strada.

L’ultima segnalazione in ordine di tempo, racconta di una bicicletta abbandonata sulla ciclabile che corre lungo l’Avisio e più esattamente al chilometro 9 a poco più di 200 metri dai binari della Trento Malè, nella zona del “ponte di ferro” di Lavis.

In questo caso è stata tolta la sella e la ruota anteriore e seppur fosse stata una bicicletta nuova, è stata messa completamente fuori uso.

Molto spesso la sella, specialmente nei depositi condominiali viene tolta per rendere ancora più difficile il furto.

Mentre per la ruota anteriore sono solo due le spiegazioni ipotizzabili: l’atto vandalico o il suo riutilizzo come pezzo di ricambio.

Quello che è certo è il danno subito dal legittimo proprietario e che la spesa per lo smaltimento della carcassa sarà a carico della comunità.

