Coronavirus: 4 nuovi positivi e zero decessi in Trentino

Ancora 4 persone positive in più nella lista dei contagiati da Covid 19. Lo conferma il rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che ricorda come i ricoveri in reparto si limitano ad 1 paziente (nessun caso in rianimazione).

Dei 4 nuovi casi, 3 risultano individuati grazie agli screening che consentono di intercettare individui contagiati ma che non presentano sintomi evidenti. Sono sempre molto numerosi infatti i tamponi effettuati.

Nella giornata di ieri ne sono stati analizzati 1.463 (522 da APSS, 881 dal Cibio e 60 dalla FEM).

