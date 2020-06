Consegnate le mascherine per i bambini dai 3 agli 11 anni

È terminata la consegna delle mascherine donate dal Comune ai suoi cittadini, che sono state recapitate direttamente alle famiglie interessate grazie ai vigili del fuoco volontari e ai dipendenti comunali.

Il pacco contiene tre mascherine per ogni bambino, lavabili e riutilizzabili, che li aiuteranno ad uscire di casa in sicurezza nel prossimo periodo, colorate per i bambini dai tre a cinque anni, e bianche con disegni per i bambini dai sei agli undici anni.

Chi non le avesse ricevute può segnalarlo telefonando all’Ufficio relazioni con il pubblico (n. tel. 0461 884453 / 884005 – numero verde 800 017615) o scrivendo a comurp@comune.trento.it o a servizio.pubblicherelazioni@comune.trento.it, indicando l’età del bambino e l’indirizzo.

