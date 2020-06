Campodenno, Panizza ha le idee chiare: «Più attenzione alle imprese locali e più opportunità con la banda ultralarga»

Il Gruppo “ViviAmo la Comunità”, che sostiene la candidatura a sindaco di Campodenno di Franco Panizza, sta impostando in questi giorni i punti del programma da sottoporre ai cittadini per raccogliere le loro osservazioni e le loro proposte.

Fra i temi affrontati ve ne sono due su cui si è particolarmente soffermata l’attenzione, «anche grazie alle sollecitazioni avanzate da alcuni imprenditori e a seguito di notizie apparse sulla stampa locale».

«Nel primo caso – spiega Panizza – abbiamo preso atto che per i lavori di adeguamento della caserma del Corpo dei Vigili del fuoco volontari, così come per i lavori di realizzazione della nuova piazza-parcheggio nella frazione di Campodenno, sembra che nessuna o quasi impresa del nostro Comune sia stata invitata alla gara di appalto. Immediata la reazione preoccupata da parte degli artigiani locali, che pure possiedono i requisiti di professionalità e di qualità».

Pubblicità Pubblicità

Il gruppo “ViviAmo la Comunità” si dice fermamente convinto che sul territorio operino da tanti anni imprese di alta qualità che si sono fatte valere anche fuori dai confini comunali e valligiani.

«Una qualità, però, che non è stata adeguatamente riconosciuta, tanto che alcune di loro purtroppo sono state costrette a realizzare i loro capannoni o a spostare la loro sede fuori dal nostro Comune – aggiunge il candidato sindaco alle prossime comunali –. Noi faremo di tutto perché questo, compatibilmente con le norme vigenti, non accada più. Assieme alle nostre imprese, che qui sono nate, sono cresciute e qui intendono investire e che nel nostro Comune assumono manodopera e pagano parte delle tasse, stiamo costruendo il programma per la prossima legislatura, prevedendo che anche le nostre imprese siano sempre coinvolte nella programmazione dei lavori pubblici e per fare in modo che il loro lavoro sia tenuto nella giusta considerazione e sia valorizzato al massimo. Per fare scelte condivise e utili a tutti e realizzare opere e servizi di qualità, come i nostri artigiani e le nostre imprese sanno fare».

La seconda sollecitazione prende il via dalla notizia diffusa in questi giorni dalla Provincia per comunicare che nelle “aree bianche” di 54 comuni trentini TIM ha acceso la banda ultra larga.

Pubblicità Pubblicità

«Il Comune di Campodenno, nonostante i suoi 1.500 abitanti, era stato finora escluso non solo dall’attivazione da parte di Open Fiber (società a cui è stata affidata a livello nazionale la realizzazione dei collegamenti), ma addirittura anche dalla prossima programmazione» sostiene Panizza.

Il gruppo di Campodenno rivendica l’importanza per un Comune di queste dimensioni e di questa importanza di essere dotato di una connessione, capiente e veloce, fino all’abitazione o alla sede aziendale.

Pubblicità Pubblicità



«Connessione che i cittadini e le imprese del nostro Comune attendono con impazienza da troppi anni – continua l’ex senatore –. Per questo ero stato sollecitato a intervenire presso i competenti uffici provinciali perché Open Fiber programmasse i lavori anche nel nostro Comune. Apprendiamo quindi con favore la notizia che finalmente la società Infratel Italia si è impegnata, attraverso Open Fiber, ad attuare anche sul territorio del nostro Comune l’intervento di realizzazione di reti a Banda UItra Larga e che Italtel SpA è titolata a svolgere tutte le attività necessarie per lo svolgimento della progettazione e della realizzazione dell’infrastruttura».

Franco Panizza rivela che sarebbero già iniziati i lavori di apertura dei chiusini della pubblica illuminazione per verificare la possibilità di collegarsi. «Adesso confidiamo che venga predisposto velocemente un progetto che corrisponda alle esigenze del nostro territorio al minor costo di utenza possibile – conclude –. Come ha dimostrato anche l’emergenza sanitaria, che ci ha costretto a ricorrere alla via telematica sia per motivi di lavoro che di studio, una buona connessione agevola l’attività di chi opera sul territorio, rende più competitive le nostre imprese e favorisce gli scambi e i rapporti commerciali, riducendone i costi e aumentandone l’efficacia. Ma può offrire anche importanti opportunità sotto l’aspetto sociale, soprattutto per chi ha la possibilità di praticare il telelavoro o di seguire le lezioni da casa».