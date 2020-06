590 mila euro per il completamento della viabilità via Degasperi – Ferrovia

Nel 2018 il Servizio opere di urbanizzazione primaria aveva concluso i lavori di realizzazione della nuova viabilità con adiacente percorso ciclabile e pedonale tra via Fersina e la ferrovia Verona-Brennero, di un nuovo sottopasso ferroviario e di una nuova rotatoria su via Fersina di fronte alla BLM Group Arena.

La nuova strada a ovest della ferrovia avrebbe dovuto innestarsi a est della ferrovia stessa sulla viabilità prevista nel Piano Guida approvato in Consiglio Comunale che avrebbe completato il collegamento con via Degasperi.

Le opere previste a est della ferrovia, che dovevano essere realizzata da parte dei privati nell’ambito della lottizzazione dell’area, non sono state realizzata a causa delle non favorevoli condizioni del mercato immobiliare, per cui la nuova viabilità completata nel 2018 si trova priva di un adeguato sbocco su via Degasperi.

Il Comune di Trento ha quindi deciso di anticipare la realizzazione di una parte della viabilità prevista nel Piano Guida per completare il collegamento tra la nuova viabilità appena ultimata e via Degasperi.

Tale collegamento viene realizzato in gran parte sul sedime della viabilità prevista nel Piano Guida in modo che le opere realizzate possano in futuro essere utilizzate come parte della viabilità finale prevista sull’area.

Le società proprietarie del compendio immobiliare hanno dato disponibilità alla costituzione di una servitù di uso pubblico a titolo gratuito sulle aree a est della società Trentofrutta S.p.A.

Il progetto – redatto dal Servizio opere di urbanizzazione primaria – prevede una piattaforma stradale larga 7 metri con un’aiuola di un metro e mezzo su cui saranno posizionati i pali dell’impianto di illuminazione pubblica, oltre a un marciapiede sul lato est anch’esso di un metro e mezzo.

Per garantire la continuità del percorso ciclo-pedonale tra il sottopasso e la viabilità di progetto si è previsto anche un nuovo percorso ciclo-pedonale provvisorio di 3 metri adiacente al Rio Valnigra.

Lo sbocco su via Degasperi avverrà con un incrocio a raso con corsia di accumulo centrale di fronte alla sede dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

Gli automezzi provenienti da via Fersina potranno unicamente svoltare a destra verso la rotatoria di viale Verona, mentre gli automezzi provenienti da via Degasperi potranno immettersi sulla nuova viabilità sia provenendo da nord che da sud.

L’importo dei lavori ammonta a 590 mila euro. L’inizio dei lavori è previsto a fine 2020 o inizio 2021 per una durata di 150 giorni naturali e consecutivi.