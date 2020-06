Trento: dal 1° luglio riaprono gli uffici della Corte dei Conti

La riapertura degli uffici della Corte dei Conti è prevista dal decreto firmato il 23 giugno dal presidente della sezione giurisdizionale Pino Zingale.

L’insieme delle attività lavorative saranno suddivise in più turni di lavoro in modo da garantire per ogni unità di personale una presenza in ufficio di almeno due giorni. Le misure sono state decise per tutelare il rientro del personale in totale sicurezza e nel rispetto delle misure di prevenzione.

Gli uffici saranno aperti al pubblico per due ore al giorno (dalle 10 alle 12) e si potrà accedere solo con una prenotazione via mail o telefonica.

All’ingresso verrà misurata la temperatura e bisognerà compilare un’autocertificazione. All’interno degli uffici sarà obbligatorio l’uso della mascherina a meno che il dipendente non lavori sol0. Per chi maneggiasse documenti, fascicoli o comunque merce che proviene dall’esterno sarà obbligatorio l’uso dei guanti.

Le sale udienze dovranno essere sanificate prima e dopo ogni discussione e l’accesso sarà consentito solo al giudice o ai componenti del collegio, al pubblico ministero, al segretario d’udienza, a un carabiniere e ai difensori delle cause che verranno discusse.

Il pubblico presente non dovrà superare le cinque persone (tre nel caso di giudizi pensionistici) e saranno obbligate a tenere la mascherina per tutta la durata dell’udienza.