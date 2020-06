Transito autobus piazza Degasperi Albiano, probabile denuncia per interruzione pubblico servizio

La denuncia arriva dal segretario della Uil Trasporti Nicola Petrolli che, attraverso una nota sindacale, dichiara che sono anni che la Trentino Trasporti sollecita il comune di Albiano a proposito del camion che fornisce il negozio di merci Famiglia Cooperativa di piazza Degasperi. Secondo la ricostruzione di Petrolli l’automezzo impedisce il normale transito dei veicoli per il servizio pubblico.

«Il problema è stato posto, cordialmente, – spiega il segretario della Uil Trasporti – anche ai dipendenti del negozio sentendosi rispondere che lo stallo per lo scarico merci è autorizzato dal comune. La richiesta è quella di spostare l’orario di questa operazione, sapendo che la corriera transita in piazza alle 6.44, alle 7.33 e poi alle 8.11 per quanto riguarda la mattina».

E ancora: «Il problema deve essere risolto e, da parte nostra, se la corriera ritarda per colpa di qualcuno che non fa il suo dovere siamo pronti a dar battaglia. Siamo oltretutto preoccupati anche per l’autista del camion che, con la corriera in coda e i solleciti di qualche automobilista scocciato dall’attesa, è messo nella condizione di dover scaricare troppo in fretta rischiando infortuni (lo si è visto rischiare di cadere dalla piattaforma sollevatrice). Come UILTrasporti invitiamo a riconsiderare l’opportunità di mantenere inalterata l’insidiosa fermata di scarico».

