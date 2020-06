Ristorante Mezzolago frazione Valcanover: il coraggio di tornare alla normalità

La pandemia e la conseguente emergenza sanitaria ha messo in ginocchio le attività collegate al turismo che in Trentino vale il 20% del PIL

Ora gli operatori guardano al futuro mettendo al centro il turista e la qualità della loro esperienza ma anche, e sempre più, la sua sicurezza che il comparto detiene un ruolo di motore importante dell’economia territoriale, in grado di incidere in maniera trasversale in molteplici settori: ambiente, agricoltura, cultura, servizi, commercio, mobilità e viabilità, e produzioni.

Per il turismo regionale il blocco costa caro per ora. Il mancato aggancio al «turismo primaverile» ha portato solo nel capoluogo 2,7 milioni di presenze in meno, in regione 8,1 milioni di euro

Ora però si gira pagina e tutte le strutture ricettive e le attività di ristorazione hanno già riaperto in totale sicurezza e a partire da circa 15 giorni sul laghi Trentini sono ricominciati ad apparire turisti, vele al vento sull’acqua e famiglie che passeggiano sulle bellissime piste ciclabili panoramiche.

I ristoranti cominciano a lavorare adottando le misure di sicurezza e stanno preparandosi per i prossimi due mesi di stagione estiva. Uno di questi, il ristorante albergo Mezzolago di località Valcanover negli ultimi giorni ha visto un notevole aumento del lavoro. «Dopo l’emergenza sanitaria eravamo combattuti se aprire o meno, poi abbiamo deciso di farlo consapevoli che probabilmente se va bene riusciremo a coprire le spese» – ci spiega il titolare Dino Alili. (nella foto)

L’hotel pizzeria offre un servizio ristorante pizzeria con 12 camere che in stagione sono sempre sold-out e un panorama da mille una notte in riva al lago di Caldonazzo sulla «punta degli Indiani» dove è ubicata anche l’associazione Velica Trentina.

Un posto singolare come la storia del titolare Dino Alili, 45 anni nato in Serbia, fuggito dalla terribile e sanguinosa guerra dei Balcani e arrivato in Italia quasi per caso alla fine degli anni ’90. «Avevamo un ristorante di famiglia vicino ad una miniera dove si estraeva l’oro e lo zinco. Gli operai guadagnavano un sacco di soldi e li spendevano presso la nostra struttura. Poi la guerra ci ha portato via tutto, ogni giorno il denaro valeva sempre meno finché con la paga di un mese non riuscivi nemmeno più a comprarti una cassa di birra».

Poi il viaggio in Italia, l’arrivo a Trento ospitato da un amico sul lago, «Sono rimasto qui per sei mesi con la mia famiglia, poi è arrivata l’opportunità di aprire un ristorante a Roma e siamo subito partiti per la capitale.»

Dino Alili gestirà questo ristorante nella capitale insieme alla moglie per oltre 15 anni. Poi la necessità di fare studiare e vivere meglio i due figli che stavano crescendo lo riporta in Trentino, dove si presenta la possibilità di riaprire dopo due anni di chiusura il ristorante Mezzolago.

«Abbiamo dovuto ristrutturarlo ma dopo l’inaugurazione del 29 aprile del 2017 abbiamo lavorato benissimo. Nella prima stagione sono riuscito a pagare i debiti per gli investimenti fatti e sono convinto di essere stato aiutato da Dio. Infatti per tutta la stagione non è scesa nemmeno una goccia di pioggia e il sole ha portato molti turisti che hanno riempito il mio locale dalla mattina alla sera» Ricorda il titolare del ristorante Mezzolago.

Tutto insomma funziona molto bene fino ai primi di marzo del 2020: «Stavamo preparandoci per l’apertura primaverile, che in riva al lago porta molti turisti, quando la notizia shock della chiusura totale degli esercizi commerciali ci ha bloccato tutto»

La famiglia Alili gestisce anche il bar Tennis di Pergine, quindi la famiglia è stata penalizzata due volte. «Ero molto preoccupato e confesso che la notte non riuscivo a prendere sonno – racconta Dino – rischiavo di veder andare in fumo anni di lavoro e di sacrifici. Poi quando l’emergenza è finita i dubbi se aprire o meno mi hanno assalito, e confesso che non tutti in famiglia eravamo concordi sull’aprire visto il futuro incerto»

Dino Alili ha deciso di riaprire richiamando i dipendenti al lavoro nella speranza di vedere riapparire i clienti degli altri anni. «Noi lavoriamo sui turisti ma anche sui residenti che apprezzano molto la nostra pizza e il panorama che puoi ammirare mentre sei seduto ad uno dei nostri tavoli».

Lui e la sua famiglia hanno scommesso sui 150 posti a sedere del ristorante e sulla cucina che fra il resto propone dei piatti di pesce davvero speciali coordinati dal cuoco barese con trascorsi ed esperienza ormai trentennale in vari locali della zona.

La sua più grande soddisfazione? «Il veder ritornare i clienti dell’anno prima». Nessun rimpianto? chiediamo alla fine dell’intervista: «No rifarei tutto uguale senza cambiare una sola virgola» – Risponde senza esitare Dino Alili.

Un velo di tristezza scende solo quando parliamo della sua terra d’origine: «Ogni tanto ci penso, è la terra dove sono nato e vissuto fino all’età di 25 anni. Ogni tanto ci torniamo per le vacanze, ma è cambiata molto. Oggi mi sento comunque un cittadino italiano che si è integrato molto bene nella comunità Trentina. Ma non è stata facile all’inizio perché la popolazione trentina è sospettosa e chiusa. Ma poi quando ti conosce ti aiuta e diventa il tuo miglior amico. Io e la mia famiglia siamo felici qui»

Oggi l’obiettivo è quindi resistere, con speranza e con coraggio. Ma per una persona che ha vissuto la guerra dei Balcani il coronavirus non può certo fare paura.