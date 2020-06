Quotazione oro e Coronavirus: un rapporto molto stretto

Difficile capire bene quale sia veramente la relazione tra l’economia globale, la pandemia da Coronavirus e le politiche messe in atto per arginare il contagio con la difficile nonché ancora sconosciuta verità scientifica che sta dietro al virus.

Quello che è certo è l’unica verità economica che nei momenti di grande crisi non sbaglia mai, la quotazione dell’oro.

La Dimostrazione arriva dallo shock petrolifero degli anni ’70, in cui gli investitori per difendersi dall’erosione della moneta cartacea incominciarono a comprare oro riconfermandolo come riparo perfetto.Ad oggi, dallo scoppio della pandemia da Covid- 19 la corsa al metallo giallo è ripresa a galoppare e il prezzo è salito del 25% rispetto ad un anno fa, confermando l’oro come bene – rifugio durante i periodi di crisi.

Per chi ha la possibilità di fermare la propria liquidità in lingotti, nell’incertezza di periodi di crisi è infatti considerato il bene più facile da collocare sul mercato per liberare liquidità destinata a coprire perdite registrate sul fronte delle azioni.

Nonostante questo tipo di mercato appartenga ancora ad un nucleo molto ristretto ma molto sensibile a questi tipi di investimenti, se la quotazione dell’oro sale è perchè inevitabilmente aumenta la domanda.

Di conseguenza, la natura politica dell’oro è estremamente sensibile agli eventi politici come quelli determinati recentemente dal Covid -19.

Nonostante il bene – rifugio per eccellenza abbia registrato da marzo una controtendenza riportando una pesante flessione, durante periodi come quelle dell’ultima emergenza sanitaria, la liquidità diventa il principale driver per evitare peggiori tracolli.

Questo significa che, non appena i listini azionari riprenderanno le normali condizioni, la quotazione riprenderà la sua stabilità sul mercato riallineandosi alle dinamiche del mercato.