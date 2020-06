Orso: firmata l’ordinanza per l’identificazione e l’abbattimento

Il presidente della Provincia autonoma a di Trento ha firmato nella tarda serata di ieri l’ordinanza annunciata ieri con la quale dà mandato al Corpo forestale provinciale di monitorare in maniera intensiva l’area dove si è verificato l’incidente di cui sono rimasti vittime due uomini, identificare l’orso responsabile e procedere con quanto previsto dalla lettera k del piano Pacobace (abbattimento).

E’ chiaro che un episodio del genere – dichiara Fugatti – che si aggiunge a numerosi altri casi di plantigradi confidenti che entrano sempre più spesso nei centri abitati a fondo valle, ci impone di avviare una riflessione sulla situazione presente sul nostro territorio. In Trentino ci sono fra gli 82 ed i 93 esemplari a cui si aggiungono i nuovi cuccioli. Questi numeri mettono in dubbio la possibilità di convivenza dell’orso con l’uomo. Quindi sottoporremo questa situazione al ministro Costa per avviare una discussione sulla prospettiva gestionale degli orsi che sta diventando sempre più insostenibile. Vogliamo dialogare con il Ministero, sapendo comunque – che noi abbiamo una legge, la 9 del 2018, che ci consente ampi margini di manovra sulla gestione dei grandi carnivori”.

Gli agenti della Forestale hanno fin da subito avviato un’azione di presidio del territorio dove è avvenuta l’aggressione, di informazione alle persone che vivono nella zona e nel contempo sono stati inviati al laboratorio della Fondazione Mach gli abiti delle due persone ferite, che serviranno ad identificare l’animale attraverso l’esame del DNA. Al momento, è stato detto, non si sa se si tratti di un maschio e o di una femmina.

Intanto ieri sono stati avvistati nuovamente degli orsi che si sono pericolosamente avvicinati alle casa in zona Valsugana a Val di Non (qui i video)

In Trentino sono stati mappati 100 esemplari di orso più una ventina di cuccioli tutti presenti nell’area occidentale del Trentino eccetto uno, quello che è salito al secondo piano di una casa a Calliano seminando il panico.

Gli orsi del Trentino si concentrano per lo più nella zona della valle dei Laghi, del monte Bondone, la Paganella e il Brenta dai 700 metri di altitudine in su.

Il presidente degli allevatori Trentini Mauro Fezzi ieri, per la prima volta, ha chiesto un importante piano di abbattimento degli orsi.