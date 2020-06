Lavis si prepara al “Cinema sotto casa”. E i film si scelgono tutti insieme

È un’idea nuova e accattivante quella messa in piedi dall’assessorato alla cultura del Comune di Lavis, che in questi giorni sta organizzando la rassegna cinematografica per l’estate 2020.

A partire dal 6 luglio fino al 4 settembre saranno proiettati 9 film, uno per ogni settimana.

Per rispettare i protocolli di sicurezza e permettere a tutti di godersi il cinema, i film saranno proiettati più volte durante la settimana, ogni volta in un luogo diverso di Lavis e frazioni, con prenotazione obbligatoria.

I film da proiettare si decideranno tutti insieme. Basta accedere al link dedicato (https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfBHbNLLwDgbtPj1O…/viewform) per partecipare al sondaggio tra 20 film: i 9 più votati saranno quelli proiettati.

Seguirà la locandina con tutti i dettagli organizzativi.