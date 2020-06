Eleonora Postai collaboratrice de «La Voce del Trentino» è diventata giornalista

Il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti del Trentino-Alto Adige/Südtirol ha deliberato l’iscrizione nell’albo dei giornalisti, elenco pubblicisti, con decorrenza 28/04/2020 di Eleonora Postai collaboratrice del nostro quotidiano.

Eleonora ha portato a termine il percorso previsto dall’ordine dei giornalisti di Trento collaborando per due anni con la nostra testata, con regolare retribuzione, occupandosi di: attualità, cronaca, arte, cultura, letteratura, spettacolo, costume, sociale, handicap e sport

Eleonora Postai si è laureata in Comunicazione a Verona conseguendo 110 e lode e sta ora terminando gli studi specialistici in Comunicazione Professionale e Multimedialità a Pavia.

Da sempre appassionata di editoria e giornalismo ha scritto sin da giovanissima anche per blog di informazione e avviato una esperienza in radio come speaker di un programma di cinema in una web radio universitaria lombarda.

Ha uno spiccato interesse per tematiche quali parità di genere e inclusione. Sta infatti concludendo la tesi magistrale analizzando brand che trattano proprio con questi fattori nella loro comunicazione.

“Devo sicuramente un grande ringraziamento alla redazione che mi ha permesso di portare avanti questo percorso – spiega Eleonora Postai – agli amici e famigliari che mi hanno sempre sostenuto. Ricevere il tesserino da giornalista ha sicuramente rappresentato il raggiungimento di un grande obiettivo. Ho sempre avuto la passione per la scrittura e ho cercato di mettere in campo questa mia attitudine da subito. Sicuramente non è stato un percorso semplice, visto che ho dovuto, in contemporanea, portare avanti diversi progetti ed interessi. Tra cui anche l’Università. In futuro continuerò sicuramente a scrivere articoli e mi piacerebbe anche approfondire le mie esperienze in ambito marketing e comunicazione”.

Eleonora Postai, residente a Rovereto, è la diciannovesima collaboratrice che in otto anni, grazie alla collaborazione con la Voce del Trentino, raggiunge il prestigioso traguardo dell’iscrizione all’albo dei giornalisti del Trentino Alto Adige.