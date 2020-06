Sulla ONG Sea Watch scoperto un focolaio di Covid: 28 migranti trovati positivi al tampone

Sulla Moby Zazà c’è un vero e proprio focolaio. Sono in tutto 28 i migranti positivi al Covid-19 tra i 209 che la Sea Watch ha portato a Porto Empedocle e che le autorità italiane hanno deciso di far salire sulla nave disposta per la quarantena dei clandestini che arrivano sulle coste siciliane.

Tra i primi a dar conto dell’emergenza sanitaria è stato il Giornale.it che, questa mattina, già segnalava la presenza di un infetto a bordo.

Qualche ora dopo, però, il governatore Nello Musumeci ha fatto sapere su Facebook che il numero dei malati è di gran lunga più alto. “S ono sulla nave in rada a Porto Empedocle – ha spiegato il governatore siciliano – soluzione che con caparbietà abbiamo preteso il 12 aprile scorso dal governo centrale per evitare che si sviluppassero focolai sul territorio dell’Isola, senza poterli circoscrivere e controllare. Oggi si capisce meglio quella nostra richiesta “.

Gli esiti dei tamponi effettuati dalla Croce Rossa sui 209 migranti, che nei giorni scorsi sono stati salvati in acque internazionali dalla Sea Watch e trasferiti domenica scorsa sulla Moby Zazà, sono arrivati questa mattina.

Ben 28 migranti sono risultati positivi al coronavirus. Uno di loro, originario del Camerun, aveva iniziato a stare male nella notte tra domenica e lunedì.

Inizialmente i medici avevano pensato a un caso di tubercolosi, ma il risultato del test al Covid-19, effettuato dal laboratorio IZS di Palermo, ha fugato ogni dubbio. Tanto che già questa notte, come scritto da Sofia Dinolfo sul Giornale.it, è stata dichiarata la sua positività al nuovo coronavirus.

L’immigrato è stato, quindi, evacuato e trasferito al reparto di malattie infettive dell’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta dove, ormai da diverse settimane, sono ormai stati dimessi tutti i pazienti Covid.

Al momento i contagiati restano “confinati” sulla nave in rada a Porto Empedocle che è stata destinata alla quarantena dei clandestini che sbarcano in Italia.

E, tornando sulle polemiche mosse dai soliti talebani dell’immigrazione contro la gestione degli sbarchi e il confinamento sulla Moby Zazà, Musumeci ha voluto far notare l’utilità di certe misure di contenimento. “ Chi ha vaneggiato accusandoci quasi di razzismo, oggi si renderà conto che avevamo ragione” , ha commentato il governatore annunciando l’attivazione di provvedimenti straordinari per affrontare l’emergenza. “Nelle prossime ore – ha spiegato – andranno adottati provvedimenti sanitari importanti al principio della precauzione. Voglio sperare che a nessuno venga in mente di non coinvolgere la Regione nelle scelte che dovranno essere assunte” .

Su quanto sta succedendo sulla barca piena di migranti è intervenuto anche l’ex ministro degli interni Matteo Salvini:«“Razzisti!”, “Allarmisti!”, “Fateli sbarcate subito!” dicevano a me e al governatore della Sicilia Musumeci! #portichiusi»