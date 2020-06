Piscine 2020, ecco il nuovo protocollo di utilizzo

Riparte l’estate e riaprono anche le piscine di Trento. Chiaramente con nuove regole per rispettare le normative in tempo di Covid 19.

Già da metà giugno erano state aperte al nuoto individuale le piscine indoor di Trento Nord (alla domenica e nei festivi) e rese disponibili le cabine su entrambi i lidi a tutti (anche utenti associativi).

Con lo scorso fine settimana – la cosiddetta fase 3 – aumentano i servizi e le attrazioni.

Nello specifico sono aperti (con il distanziamento): gli scivoli, gli idromassaggi e i giochi d’acqua (ad eccezione del river di Trento Nord)

Tornano a disposizione, in modo alternato e/o contingentato: armadietti, docce, asciugacapelli, spogliatoi, cabine e panchine

Cambia il percorso di uscita degli utenti individuali a Trento Nord: si esce al livello meno 1 dove ci saranno 4 spogliatoi con docce-wc-lavabi-phone (disponibili in modo alternato).

Vengono confermati invece le piazzole sui prati dei lidi a numero chiuso e prenotabile, la visibilità on line dei posti disponibili nei lidi, l’ acquisto ticket individuali, l’acquisto abbonamenti (e modalità di conversione), la prenotazione utenti associativi e il triage di ingresso (munirsi di dichiarazione sottoscritta, in particolare per i minori over 12 e under 18).

Incremento spazi acqua per gli utenti individuali sabato, domenica e festivi: Le vasche coperte di Trento Nord sono disponibili anche il sabato pomeriggio (oltre la domenica e festivi)

Incremento spazi acqua per gli utenti associativi da lunedì al sabato (festivi esclusi): mezza vasca irregolare a lido Manazzon, 1 corsia vasca 25 mt a lido Manazzon e gare di nuoto (senza spettatori indoor e outdoor)

Mascherine – Sì nei luoghi chiusi (salvo i casi specificati); No all’aperto. Distanziamento salvo che per familiari, conviventi, frequentatori abituali.