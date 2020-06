Orso a Sporminore, l’amministrazione comunale: «Preoccupa l’eccessiva confidenza nei confronti dei centri abitati»

Nella serata di ieri, martedì 23 giugno, l’orso ha fatto capolino anche tra le case a monte di Sporminore, come testimonia il video diffuso in queste ore dai media.

Questa visita, totalmente inaspettata nei modi, ha suscitato negli abitanti del paese emozioni contrastanti: timori e apprensione in alcuni, sorpresa e meraviglia in altri.

«La squadra “emergenza orso” è subito entrata in azione recandosi nei luoghi dell’avvistamento per verificare gli spostamenti del plantigrado e ha proseguito a monitorare la situazione fino a notte fonda – fa sapere l’amministrazione comunale di Sporminore –. Dalle informazioni raccolte appare sufficientemente chiaro che si tratti di un giovane esemplare di circa due anni, più curioso che non aggressivo, probabilmente facente parte della cucciolata di quattro ripresa tempo addietro in Val Nembia. Possibile sia lo stesso soggetto protagonista dell’incontro con il giovane Alessandro Breda (che sia venuto a rendergli la visita?!) e degli avvistamenti a Lover negli ultimi giorni».

Come spiega l’amministrazione, sicuramente non si tratta dello stesso soggetto protagonista dell’aggressione avvenuta sul Peller nella giornata di lunedì. Pare che il territorio sul quale si sta muovendo vada da Andalo a Spormaggiore a Sporminore e Campodenno, che coprirebbe nell’arco di dieci, quindici giorni.

«Sebbene ad oggi non abbia mostrato segni di aggressività, ciò che preoccupa è l’eccessiva confidenza che sta manifestando nei confronti dei centri abitati – rivela l’amministrazione –. A tal proposito si auspica che gli interventi in atto possano portare a dissuadere l’animale dall’avvicinarsi troppo alle case e alle persone e a riportare a una giusta dimensione di convivenza che mantenga l’equilibrio tra il diritto delle persone di passeggiare in sicurezza nei boschi del proprio paese e il diritto dell’orso di continuare a vivere e ad abitare il proprio habitat in pace, continuando a essere sentinella ecologica della qualità ambientale dei boschi del Trentino».

L’amministrazione comunale ci tiene quindi a rassicurare i propri censiti: «Continueremo a mantenere i contatti con gli organismi preposti al monitoraggio dell’animale – conclude – e a sollecitare il controllo del territorio, in modo che comunque possa essere garantita in primo luogo la sicurezza di tutti».

