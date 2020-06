Mezzolombardo, Girardi: «Al via aiuti economici alle famiglie, alle imprese e alle associazioni di volontariato»

Il Sindaco di Mezzolombardo Christian Girardi ha tenuto lunedì una conferenza stampa nella sala civica del comune, nella quale ha spiegato l’utilizzo dei 420 mila euro (sui circa 600 mila totali) derivanti dall’avanzo di amministrazione.

I soldi andranno ad aiutare le famiglie, le imprese e le associazioni di volontariato attraverso un provvedimento in attesa di approvazione per la prossima settimana.

Il sindaco ha così spiegato il provvedimento: «Noi vogliamo provare a fare la nostra parte nel dare un aiuto concreto alle nostre attività, alle nostre famiglie e alle nostre associazioni.

All’inizio di questa emergenza ci siamo fatti portavoce presso la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali per chiedere che i comuni possano fare la propria parte. La nostra parte è quella di aiutare concretamente i cittadini.

Questo provvedimento è partito qualche mese fa con l’intento di dare un aiuto socio-economico ai nostri cittadini e alle nostre attività. Abbiamo individuato tre macrosettori che sono strategici per la ripartenza della nostra borgata. Essi sono: le attività economiche e i piccoli artigiani, le famiglie e le associazioni di volontariato. Questi tre settori potranno beneficiare della manovra di aiuto economico.

Le attività economiche che potranno beneficiarne sono i negozi al dettaglio, i servizi alla persona, gli asili nido, i bar/ristoranti, le strutture ricettive, le toelettature, i piccoli artigiani che svolgono la loro attività in un locale aperto al pubblico con un massimo di 5 dipendenti, gli ambulanti e i posteggi fissi. Sono circa 240 attività.

Questo è il tessuto economico che noi vogliamo provare ad aiutare partendo dal codice ATECO sospeso, che è il requisito fondamentale per accedere a questo contributo.

Con la progressione della metratura di queste attività c’è un proporzionale aumento delle spese e pertanto abbiamo stanziato degli aiuti economici in base alla metratura del negozio: da 0 a 50 m2 400€, da 50 a 150 m2 500€, oltre i 150 m2 650€, e per gli ambulanti e posteggi 250€.

L’altro macrosettore in cui abbiamo deciso di intervenire è quello delle famiglie. Si è già provveduto a dare una mano a questo settore attraverso il bonus alimentare. C’è l’intento di stanziare altre risorse.

L’intervento prevede lo stanziamento di 30 mila euro per il tavolo della solidarietà in aiuto alle famiglie più fragili e lo stanziamento di 27 mila euro per sostenere le famiglie nel pagamento della retta nella Colonia Estiva.

A causa delle normative Covid la cooperativa che gestisce la colonia estiva ha dovuto raddoppiare i costi di iscrizione. Abbiamo deciso di utilizzare queste risorse per evitare che questo aumento di costi non ricada sulle famiglie.

Altri interventi riguardano il dimezzamento del costo delle sedi e delle strutture utilizzate nell’anno 2020 (10 mila euro) dalle associazioni di volontariato e l’acquisto di materiale DPI Covid (materiale per la sanificazione, pulizia, mascherine) da mettere a disposizione delle associazioni stesse (10 mila euro).

L’intervento complessivo per questi tre macrosettori è di 207 mila euro. Le domande di aiuto economico per i negozi partiranno nel mese di luglio non appena il provvedimento sarà approvato.

A questi si aggiungono altri interventi previsti nella variazione di Assestamento di Bilancio coperti dall’avanzo di amministrazione: sospensione accertamenti tributari anno 2020 (questi accertamenti verranno rimandati all’anno prossimo), previsione minor gettito IMIS, sanificazioni e adeguamento impianti degli immobili comunali.

Questi interventi sommati a quelli descritti prima ci permetteranno di portare in aula una manovra che utilizza 420 mila euro di avanzo di amministrazione».