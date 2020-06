Il comune applica un nuovo balzello: a pagamento la dotazione integrativa dei sacchi per il residuo

Il Comune di Trento comunica che col prossimo primo luglio prenderà il via la distribuzione di una dotazione integrativa di sacchetti di carta per l’organico e dei sacchi azzurri per gli imballaggi leggeri.

Ne saranno progressivamente dotati anche i CRM periferici ed entrambi saranno ritirabili gratuitamente.

Desta decisamente molte perplessità la comunicazione che i sacchi per il residuo possono essere ritirati solo presso gli sportelli di Dolomiti Ambiente e Dolomiti Energia (orari e indirizzi nel testo), ma a pagamento e con addebito in fattura.

Considerando che il loro consumo è decisamente aumentato con l’introduzione degli accessori monouso (asciugamani, mantelline, guanti, tovaglioli e tovaglie solo per fare qualche esempio) e che vanno smaltiti nel residuo, di fatto l’amministrazione comunale ha introdotto un altro balzello per tutti quegli operatori economici che stanno provando a rialzarsi.

La dotazione integrativa di sacchetti per organico e imballaggi leggeri, dal 1. luglio è possibile richiederla presso:

Dolomiti ambiente, via Tangenziale Ovest 11

(lunedì – giovedì 08.00 – 12.00/13.30 – 16.30 e venerdì 08.00 – 12.00)

Dolomiti energia, via Fersina 23 (lunedì – mercoledì e venerdì 08.00 – 12.00 e martedì e giovedì 08.00 – 16.00)

CRM – solo sacchetti organico (martedì – giovedì e sabato 08.30 – 12.00/13.30 – 18.15 e mercoledì e venerdì 13.30 – 18.15)

Ufficio relazioni con il pubblico, via Belenzani 3 (dal lunedì al venerdì 12.00 – 16.30).