FAI: in Trentino il prossimo week end 4 visite guidate all’aperto

Sono quattro le località all’aperto che si potranno visitare tra sabato e domenica prossima – con prenotazione obbligatoria da effettuare solo online, fino a esaurimento posti e non oltre le ore 15 di venerdì 26 giugno. – grazie al Fai.

In Trentino sono: il Castello di Avio, Piazza Dante, Piedicastello, Roggia Grande e Piazza Duomo. Delle quattro proposte, quella decisamente più originale è la visita all’alba della Roggia Grande a Trento (foto) con visite guidate alle ore 6 e alle 8,30 sia di sabato che di domenica con possibilità di partecipazione massima di 12 persone a turno, prenotazione obbligatoria direttamente sulla pagina di riferimento del sito Fai.

Le visite saranno a cura della Delegazione FAI di Trento, Gruppo Giovani, guida di riferimento Alessio Delai. “Ad un orario decisamente inusuale, pensato per godere della frescura mattutina ed assaporare la quiete di una città ancora dormiente, ripercorreremo le tracce rimaste della grande Roggia di Trento, oggi per lo più ridotta ad un rivolo interrato, che è stata la fonte primaria di energia per le attività economiche e artigianali della città fino alla fine dell’Ottocento. Narrando storie di antichi opifici, di lavandaie indaffarate e dello scorrere dell’acqua, risaliremo il corso della Roggia, dalla sua foce nell’Adige fino alla nascita nella Fersina, passando per i luoghi più significativi del centro città, in cerca di suoni e suggestioni che non esistono più, in un percorso di circa 2 chilometri e mezzo.”

