Ancora avvistamenti di orsi in Trentino – Il Video

Con l’avvio della bella stagione e l’uscita dalla fase del letargo, si stanno moltiplicando come ogni anno in Trentino gli avvistamenti di piccoli e grandi orsi.

Dalla val di Non alla Valsugana, dalla Vallagarina fino alla valle dei Laghi, la presenza dei plantigradi sta ormai diventando una consuetudine. Quando gli avvistamenti non avvengono in alta montagna, gli orsi in cerca di cibo tendono ad avvicinarsi ai centri abitati come è successo nella notte tra il 5 e il 6 maggio scorso a Calliano (A Calliano un orso tenta di entrare in un appartamento del secondo piano e ridiscende dalla terrazza. Il Video).

Certo gli incontri tra uomo e l’animale, come spesso raccontano le cronache degli ultimi mesi, non sono sempre sereni.

Pubblicità Pubblicità

L’ultimo è avvenuto proprio due giorni fa sul monte Peller, tra la val di Non e la val di Sole a 1500 metri di quota, dove padre e figlio sono stati aggrediti da un esemplare adulto (Monte Peller: padre e figlio aggrediti da un orso finiscono in ospedale).

I filmati allegati a questo articolo si riferirebbero invece, secondo le prime informazioni, a piccoli plantigradi avvistati a Scurelle, in Valsugana e a Spormaggiore, in val di Non.