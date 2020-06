Trento: la cultura riparte con formule nuove

La cultura riparte in questa strana estate. Non senza difficoltà. Con formule nuove, protocolli necessari e tempi diversi. Reinterpretando gli spazi esterni ed interni in modo da accogliere artisti e spettatori in sicurezza.

Un respiro necessario per riprendere ad incontrarsi, se pur distanziati, e vivere la città diffusa, in compagnia di musica, teatro, danza e cinema in centro storico e nelle circoscrizioni.

In biblioteca centrale e nelle sedi periferiche. Con un’offerta culturale a chilometro zero (la città del quarto d’ora) e fasce orarie diversificate.

Pubblicità Pubblicità

Seguendo l’idea-guida della cultura come investimento, come fattore che genera valore – cioè utilità economica e sociale – nel tempo.

Mettendo in campo nuove risorse a sostegno dell’associazionismo, agli enti no profit e all’imprenditorialità in campo culturale, alla ricerca di nuove idee e nuovi format da condividere con i mondi culturali, per favorire il cambiamento al fianco delle nuove generazioni. Senza trascurare la transizione tecnologica e la valorizzazione della fruizione culturale digitale.

Con un nuovo patto pubblico-privato in dialogo con Fondazione Caritro e il Comune di Rovereto, con l’obiettivo di semplificare e condividere le strategie per il futuro prossimo della nostra comunità.

Trento riparte. E decide di farlo assieme ad enti, istituzioni e soggetti culturali che hanno collaborato in questo periodo di emergenza con l’unico intento di regalare alla città un’estate di rinascita culturale.

Il nuovo format “E…State a Trento musica teatro cinema danza ad almeno un metro di distanza” è il frutto di un lungo lavoro corale, attraverso il quale il Comune di Trento ha organizzato la ripartenza grazie alla preziosa collaborazione con il Centro Servizi Culturali S.Chiara, le Circoscrizioni, Fondazione Caritro, il MUSE, l’Opera Universitaria, Trentino Film Commission, il Trento Film Festival e il Coordinamento Teatrale Trentino.